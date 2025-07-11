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Ekonomi

Kadın Girişimcileri Destekleyen İş Birliği

Kadın Girişimcileri Destekleyen İş Birliği
11.07.2025 11:37
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Garanti BBVA ve IFC, kadın girişimcilerin güçlenmesi için bilgi paylaşımı yaptı ve 75 milyon dolar finansman sağladı.

Garanti BBVA ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC), verimli iş birliklerinin sonucu olarak bankacılık sektörü aracılığıyla kadınların ve kadın girişimcilerin güçlendirilmesine yönelik bir oturum gerçekleştirdi.

Oturumda, IFC'nin dünyanın dört bir yanından gelen ekipleri ve banka arasında, kadınlara yönelik bankacılık uygulamaları ve cinsiyet odaklı verilerin gelişim için doğru kullanımı gibi alanlarda bilgi paylaşımı gerçekleşti.

Dünya Bankası Grubu'nun bir üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC), İstanbul'da Garanti BBVA iş birliğinde bankacılık sektörü üzerinden kadınların güçlenmesine odaklanan oturum gerçekleştirdi. Etkinlikte, bankanın temsilcileri kadın girişimci bankacılığı alanındaki köklü deneyimlerini IFC'nin 85'den fazla ülkede Kadınlara Yönelik Bankacılık konusunda finansal kuruluşlara yatırım ve uzmanlık sunan ekipleriyle paylaştı. Toplantıda, bankanın cinsiyet temelli ayrıştırılmış veri kullanımı, finansal kapsayıcılığı artırmaya yönelik programları ve kadın girişimcileri destekleyen uzun soluklu uygulamaları detaylı olarak ele alındı. IFC ile yürütülen iş birliği kapsamında gelecekteki çalışmalar için de somut adımlar değerlendirildi.

Kadın girişimcilere özel 75 milyon dolar değerinde finansman sağlandı

Yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, kadın girişimciliğini destekleyen uygulamalarıyla Türkiye'de pek çok ilke imza atmaya devam ediyor. 18 yıldır kadın girişimciler için projeler yürüten banka, IFC ile iş birliği kapsamında, 2018 yılında Türkiye'nin ilk cinsiyet odaklı tahvili olan 'gender bond' aracılığıyla kadın kuruculu KOBİ'lere özel 75 milyon dolar değerinde finansman sağlamıştı.

"BBVA'nın kadın girişimciliği konusundaki bilgi birikimi diğer kuruluşlara aktarılıyor"

Kadın girişimciler için yaptıkları çalışmalara değinen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "Banka olarak, kadın girişimcilerin karşılaştığı engelleri azaltmak ve eşit fırsatlar oluşturmak için çalışıyoruz. Yaklaşık 20 yıl önce kadın girişimcileri ayrı bir segment olarak değerlendiren ilk özel banka olduk ve kadın girişimcilere sunduğumuz finansal ve finansal olmayan desteklerle bu alanda öncü konumdayız. Kadın Girişimci Destek Programımız ve alanında bir markaya dönüşen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışmamızın ardından, 2018 yılında IFC iş birliğimiz kapsamında Türkiye'ye ilk cinsiyet odaklı tahvil ihracını gerçekleştirdik. Bu konudaki bilgi birikimi ve deneyimlerimiz gerek ülkemizdeki gerekse dünyadan farklı kurumlara aktarabilmeyi de sorumluluk alanımızda görüyoruz. Şimdi de de IFC'nin dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen ekipleriyle, kadınlara yönelik bankacılık uygulamaları ve cinsiyet odaklı veri kullanımı gibi alanlarda bilgi paylaşımı yaptık. Kadın girişimcileri güçlendirmek için çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

IFC Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Finansal Kurumlar Grubu Bölgesel Endüstri Başkanı Momina Aijazuddin, "Kadınlara finansal kaynaklara erişimde eşit fırsatlar sunduğumuzda, onların girişimci, istihdam sağlayıcı ve değişim öncüsü olma potansiyellerini açığa çıkarıyoruz. Bu yalnızca finansal kapsayıcılıkla ilgili bir konu değil, aynı zamanda kadınların kendi geleceklerini şekillendirmelerini sağlamak ve daha kapsayıcı, daha adil bir gelecek inşa etmekle ilgili önemli bir konu. Garanti BBVA'nın da IFC gibi kadın girişimciliği konusunda uzun bir geçmişi var. İş birliğimizin kadın girişimciliği konusunda başarılı sonuçlar vermesinden ve karşılıklı deneyim paylaşımı yapabilmekten ötürü çok mutluyuz" dedi.

İlk cinsiyet odaklı tahville desteklenen girişimler işlerini büyüttü

Açıklamaya göre banka, IFC ile iş birliği kapsamında sağlanan cinsiyet odaklı tahviller aracılığıyla Türkiye'de pek çok kadın kuruculu girişime finansman sağlandı. Bu desteğin somut örnekleri arasında iki güçlü girişim de bulunuyor:

Mamajoo: Ayla Müstecaplıoğlu tarafından kurulan bebek bakım ürünleri markası, bankadan aldığı krediyle sürdürülebilir ambalaj sistemlerine, yeni makine yatırımlarına ve otomasyon çözümlerine yöneldi. Bugün 44 kişilik ekibin 27'si kadınlardan oluşuyor.

Ingosa.ai: Gökçe Duman'ın yapay zeka tabanlı pazarlama girişimi, aldığı finansman desteğiyle hem ekibini büyüttü hem de operasyonel sürdürülebilirliğini güçlendirdi. Ingosa.ai, bugün 12 sektörde 40'tan fazla markaya hizmet veriyor.

Garanti BBVA ve IFC, kadınların iş dünyasında daha güçlü temsil edilmesi ve kapsayıcı ekonomik büyümenin desteklenmesi için ortak çalışmalarını gelecekte de sürdürmeyi planlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Finans, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimcileri Destekleyen İş Birliği - Son Dakika

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