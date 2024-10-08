Kadın İstihdamı ile Yeşil Enerji Fabrikası - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kadın İstihdamı ile Yeşil Enerji Fabrikası

Kadın İstihdamı ile Yeşil Enerji Fabrikası

Hatay'daki deprem sonrası Diyarbakır'da kadın istihdamı ile güneş paneli üreten fabrika kuruldu.

08.10.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da etkilenen fabrikatör Ekrem Tekin ve firma müdürü Gökay Savaşlı, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 2023'ün son çeyreğinde yüzde 60 kadın istihdamı sağladıkları yapay zeka destekli ve endüstri 4.0 otomatik olarak çalışan bir fabrikada, yıllık 300 megavat güneş enerji panelleri üretiyor.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da evlerini kaybeden yatırımcı Ekrem Tekin ve fabrikanın genel müdürü Gökay Savaşlı, depremden etkilenen ve 413 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır'a gelerek, 2023'ün son çeyreğinde OSB'de yeşil enerji üzerine güneş paneli üretme fabrikasını kurdu.

Yüzde 60 kadın istihdamının sağlandığı, yapay zeka destekli ve endüstri 4.0 otomatik çalışan bir fabrika olarak bölgede tek olma özeliğiyle her çatıya, fabrikaya ve tarım arazisinde güneş paneli kurmayı hedefliyor.

Firmanın Genel Müdürü Gökay Savaşlı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, fabrikanın 2023'ün son çeyreğinde kurulduğunu, 40 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Sağladıkları istihdamın yüzde 60'ının kadın personel olduğunu belirten Savaşlı, yeşil enerjide hem Diyarbakır'ı, hem bölgeyi ve bütün Türkiye'yi çok iyi bir noktaya getirmek üzere gelişmekte olduklarını dile getirdi.

Bölgede güneş enerji paneli üreten tek fabrika olduklarını aktaran Savaşlı, şöyle konuştu:

"Yeşil enerjinin global dünyada geldiği nokta çok önemli. Biz de Türkiye ve Diyarbakır olarak, bu noktaya gelmek için çaba sarf ediyoruz. Fabrikamızın yıllık üretim kapasitesi 300 megavat. Biz bunu bir yıl içerisinde 600 megavata çıkartmak istiyoruz. Çabamız ve inancımız bütün Türkiye'ye yayılması gerekiyor. Çünkü yeşil enerji, 20-30 yıl içerisinde geleceğin en önemli enerji kaynağı olacaktır."

"Güneş enerjisi üreten fabrikamızı, güneş enerjisi ile destekleyeceğiz"

Fabrikanın yapay zeka destekli ve endüstri 4.0 otomatik olarak çalışan bir fabrika olduğuna değinen Savaşlı, "Projemiz yeni onaylandı. Bu onaylanan proje ile güneş enerjisi üreten fabrikamızı, güneş enerjisi ile destekleyeceğiz. Yine bölgedeki bütün organize sanayi bölgeleri de buna geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'nin şu anki rakamı yüzde 20 iken, yüzde 40-50'lere geçmemiz gerekiyor" dedi.

"Globalleşen dünyada, yeşil enerjinin mecburen her çatıda olması gerekiyor" diyen Savaşlı, "Her evde, tarımsal sulamada, bütün sahalarda güneş panelimizin olması gerekiyor. Ülkemizin güneşten 8 saate yakın güneşlenme süresi var. Bu süre, çoğu ülkenin elinde olmayan, bizim de elimizde halihazırda olan bir durum. Güneş, aslından bizim ülkemizin en güzel yakıtı. Biz bu yakıtı, panellerle gerçek enerjiye dönüştürüyoruz" şeklinde konuştu.

Savaşlı, son olarak şunları söyledi:

"Sektör, 10 yıldan beri doğru anlamda ilerliyor. Ama önümüzdeki 10 yıl içerisinde şu anki kapasitenin yüzde 300 artacağını düşünüyoruz. Bu sadece bizim düşüncemiz değil, yapılan araştırmalar, raporlar bütün dünyada ilerliyor. Bu alan Türkiye'de 10 yıldan beri tam anlamıyla ilerliyor. Bölgemizde de şu an tekiz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Deprem, Enerji, Çevre, Hatay, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın İstihdamı ile Yeşil Enerji Fabrikası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
10:57 CHP lideri Özel’le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu
10:18 Harran Üniversitesi’ni karıştıran fuhuş iddiası Harran Üniversitesi'ni karıştıran fuhuş iddiası
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
16:27 NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti
16:18 Engin Polat’ın ceza alması Dilan Polat’ı korkuttu Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
15:56 İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi
15:51 Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı
15:48 Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 12:32:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kadın İstihdamı ile Yeşil Enerji Fabrikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.