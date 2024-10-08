Kadın İstihdamı ile Yeşil Enerji Fabrikası

Ekonomi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da etkilenen fabrikatör Ekrem Tekin ve firma müdürü Gökay Savaşlı, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 2023'ün son çeyreğinde yüzde 60 kadın istihdamı sağladıkları yapay zeka destekli ve endüstri 4.0 otomatik olarak çalışan bir fabrikada, yıllık 300 megavat güneş enerji panelleri üretiyor.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da evlerini kaybeden yatırımcı Ekrem Tekin ve fabrikanın genel müdürü Gökay Savaşlı, depremden etkilenen ve 413 kişinin hayatını kaybettiği Diyarbakır'a gelerek, 2023'ün son çeyreğinde OSB'de yeşil enerji üzerine güneş paneli üretme fabrikasını kurdu.

Yüzde 60 kadın istihdamının sağlandığı, yapay zeka destekli ve endüstri 4.0 otomatik çalışan bir fabrika olarak bölgede tek olma özeliğiyle her çatıya, fabrikaya ve tarım arazisinde güneş paneli kurmayı hedefliyor.

Firmanın Genel Müdürü Gökay Savaşlı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, fabrikanın 2023'ün son çeyreğinde kurulduğunu, 40 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Sağladıkları istihdamın yüzde 60'ının kadın personel olduğunu belirten Savaşlı, yeşil enerjide hem Diyarbakır'ı, hem bölgeyi ve bütün Türkiye'yi çok iyi bir noktaya getirmek üzere gelişmekte olduklarını dile getirdi.

Bölgede güneş enerji paneli üreten tek fabrika olduklarını aktaran Savaşlı, şöyle konuştu:

"Yeşil enerjinin global dünyada geldiği nokta çok önemli. Biz de Türkiye ve Diyarbakır olarak, bu noktaya gelmek için çaba sarf ediyoruz. Fabrikamızın yıllık üretim kapasitesi 300 megavat. Biz bunu bir yıl içerisinde 600 megavata çıkartmak istiyoruz. Çabamız ve inancımız bütün Türkiye'ye yayılması gerekiyor. Çünkü yeşil enerji, 20-30 yıl içerisinde geleceğin en önemli enerji kaynağı olacaktır."

"Güneş enerjisi üreten fabrikamızı, güneş enerjisi ile destekleyeceğiz"

Fabrikanın yapay zeka destekli ve endüstri 4.0 otomatik olarak çalışan bir fabrika olduğuna değinen Savaşlı, "Projemiz yeni onaylandı. Bu onaylanan proje ile güneş enerjisi üreten fabrikamızı, güneş enerjisi ile destekleyeceğiz. Yine bölgedeki bütün organize sanayi bölgeleri de buna geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'nin şu anki rakamı yüzde 20 iken, yüzde 40-50'lere geçmemiz gerekiyor" dedi.

"Globalleşen dünyada, yeşil enerjinin mecburen her çatıda olması gerekiyor" diyen Savaşlı, "Her evde, tarımsal sulamada, bütün sahalarda güneş panelimizin olması gerekiyor. Ülkemizin güneşten 8 saate yakın güneşlenme süresi var. Bu süre, çoğu ülkenin elinde olmayan, bizim de elimizde halihazırda olan bir durum. Güneş, aslından bizim ülkemizin en güzel yakıtı. Biz bu yakıtı, panellerle gerçek enerjiye dönüştürüyoruz" şeklinde konuştu.

Savaşlı, son olarak şunları söyledi:

"Sektör, 10 yıldan beri doğru anlamda ilerliyor. Ama önümüzdeki 10 yıl içerisinde şu anki kapasitenin yüzde 300 artacağını düşünüyoruz. Bu sadece bizim düşüncemiz değil, yapılan araştırmalar, raporlar bütün dünyada ilerliyor. Bu alan Türkiye'de 10 yıldan beri tam anlamıyla ilerliyor. Bölgemizde de şu an tekiz." - DİYARBAKIR