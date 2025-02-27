Kadın İstihdamında Umut: Tuğba Kuruyemiş - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın İstihdamında Umut: Tuğba Kuruyemiş

Kadın İstihdamında Umut: Tuğba Kuruyemiş

Yüzyılın Kadın İstihdamı projesiyle Tuğba Kuruyemiş'te 51 kadın iş sahibi oldu, istihdam artıyor.

27.02.2025 16:27
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İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yürütülen Yüzyılın Kadın İstihdamı "İş Pozitif " projesi adeta iş arayan kadınların umudu oldu. Bu kapsamda merkezi Aydın'da bulunan Tuğba Kuruyemiş'te sadece şubat ayı içerisinde 51 kadın istihdam edilerek iş başı yaptı. 2025 yılına yüzde 10 istihdam artışı ile başlayan Tuğba Kuruyemiş, bir yandan Türkiye'nin ağzını tatlandırırken diğer yandan da yüzlerce kişinin iş ve AŞ kapısı oldu.

Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde 120'den fazla şubesi ile hizmet veren Tuğba Kuruyemiş firmasında düzenlenen programın ardından 25 kadın iş sahibi oldu. Şubat ayı başında da 26 kadının iş başı yaptığı firmada bir ay içerisinde 51 kadın iş sahibi oldu. Firma olarak kadın istihdamına önem verdiklerini ve çalışanlarının yaklaşık yüzde 85'inin kadınlardan oluştuğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Fabrika Müdürü Nadir Keser, hem üretimi hem de istihdamı attırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Tuğba Kuruyemiş Ailesi her geçen gün büyüyor"

Aydın'da 45 yıl önce 1980 yılında küçük bir aile işletmesi olarak faaliyetlerine başlayan ve bugün yaklaşık 1500 kişinin direk, dolaylı olarak ise yaklaşık 10 bin kişilik kocaman bir aile olduklarını belirten Keser, "Gerek dünya genelinde gerekse ülkemizde yaşanan çeşitli ekonomik sıkıntılara karşı Tuğba Kuruyemiş olarak daha çok üretim ve daha fazla istihdam oluşturma gayreti ile çalıştık. Geride kalan bu süreçte mağaza sayımızı 120'nin üstüne çalışan sayımızı 1500'e yaklaştırdık. Bize bu imkanı sağlayan başta Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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