Kadın Kooperatifleri Tarımda Dönüşüm Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Kooperatifleri Tarımda Dönüşüm Sağlıyor

Türkiye'de kadın kooperatifleri atıkları değerlendirerek tarımda sürdürülebilir üretim yapıyor.

27.10.2024 11:49
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Tarımda kurulan kadın kooperatifleri hem atıkları dönüştürüyor hem bölgesel üretime ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Türkiye'de farklı alanlarda kurulan kooperatifler, yaptıkları üretimle kadınlara girişimcilik fırsatı da sunuyor.

Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yeşim Sever, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kooperatiflere sağlanan desteklerle güzel işlere imza atmaya çalıştıklarını belirtti.

Kadınlar olarak Türkiye Yüzyılı'nı yazmak istediklerini bildiren Sever, "Ürünleri katma değere dönüştürüyoruz. Hem Memenen Ovası'nı koruma amaçlı hem de üretilen ürünlerin heba olmaması için bir işletme kurduk. Çileği kurutarak, domatesi sos yaparak ürünlerden gelir elde etmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken organik olmasına özen gösteriyoruz. Gelecek nesillere organik gıda üretmek istiyoruz." dedi.

Sever, yerel pazarlarda kooperatif ürünlerinin yer aldığına işaret ederek, ihracat yapmaya da başladıklarını ve yeni pazar arayışında olduklarını söyledi.

Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gürsel Appa da 9 kadın çiftçi bir araya gelerek kooperatifi kurduklarını ve Gümüldür mandalinası yetiştirdiklerini anlattı.

Mandalinanın ayıklaması esnasında oluşan artıkları katma değerli ürünlere dönüştürdüklerini kaydeden Appa, "Çeşitli projelerden destek aldık. Sürdürülebilir tarımın sürdürülebilir gıda üretiminden geçtiği düşüncesiyle bu kooperatifi kurduk. Amacımız, artık ürünleri sıfır atık hedefiyle ekonomiye kazandırabilmek. Bu sayede hem bölge hem de ülke ekonomisine katkıda bulunacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Appa, iyi tarım uygulamalarını bölgeye yaymak için de çalıştıklarına işaret ederek, israfın önüne geçebilmek için rol model olmak istediklerini vurguladı.

"Tarlada ürünlerimiz kendimiz yetiştiriyoruz"

Düzce Konaklı Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Esra Hatice Eser de yaklaşık 10 ay önce faaliyete geçtiklerini dile getirerek, "Ürünlerimizi tarlada kendimiz yetiştiriyoruz ve bu ürünleri yine kendimiz kurutarak son haline getiriyoruz. Bunun için büyük çaba gösterdik, hızlı ilerledik. Ulusal marketlerde satışa başladık. İhracat planlarımız da var." ifadesini kullandı.

Meyve kuruları ve glütensiz un üretimi yaptıklarını bildiren Eser, sağlanan desteklerle faaliyetlerinde daha hızlı ilerlediklerini anlattı.

"Gül sirkemiz var, iki yıldır yurt dışına gönderiyoruz"

Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nazire Özsu da gül ve gül ürünleri ürettiklerini ve katkı maddesi kullanmadıklarını söyledi.

Gül yapraklarından reçel yaptıklarını belirten Özsu, "Gül sirkemiz var, iki yıldır yurt dışına gönderiyoruz. Sanatsal ürünlerimiz de var. Keçeden ürünler ve sabunlar yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Kooperatifleri Tarımda Dönüşüm Sağlıyor - Son Dakika

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