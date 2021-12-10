Üye Girişi
Kadın üreticilere 97 Bin 500 adet tıbbi aromatik fidanı - Son Dakika

Kadın üreticilere 97 Bin 500 adet tıbbi aromatik fidanı

10.12.2021 13:29
Kadın üreticilere 97 Bin 500 adet tıbbi aromatik fidanı

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla oluşturulan Koku Vadisi Projesi kapsamında Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile imzalanan işbirliği protokolüne istinaden tıbbi aromatik bitki dikimleri devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla oluşturulan Koku Vadisi Projesi kapsamında Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile imzalanan işbirliği protokolüne istinaden tıbbi aromatik bitki dikimleri devam ediyor.

Üreticinin gelir düzeyi arttırılıyor

Lavanta üretiminin ağırlıklı olduğu projede lavantanın yanında kekik, adaçayı, nane, biberiye, mercanköşk, limon otu gibi bitkiler de üretiliyor. Üretilen bitkilerden uçucu yağ, kozmetik ürünleri, baharat, bitki çayı gibi pazar payı yüksek yan ürünler üretilerek üreticilerin gelir düzeylerinin arttırılması hedefleniyor.

Kadın tıbbi aromatik fidanı dağıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu güne kadar kooperatif aracılığıyla Menteşe'de kadın üreticilere 97 bin 500 adet tıbbi aromatik bitki fidanı dağıtıldı. Kadın üreteciler böylelikle kendi ayakları üzerinde durdukları gibi aile ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Bitki fideleri Büyükşehir tarafından üretiliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tıbbi aromatik bitki fidelerini kendi üretim seralarında üreterek kooperatif ortağı üretici kadınlara ücretsiz olarak dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda kadın üreticiler tarafından dikilen tıbbi-aromatik bitki fideleri dikimden hasada kadar kontrolünü sağlıyor. Böylelikle tarımsal üretimin en doğru ve en kaliteli şekilde yürütülmesi sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturan koku vadesine Türk patent enstitüsünden marka tescili alındı.

Başkan Gürün: Üreten köylümüze desteğimizi sürdürüyoruz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmada alternatif tarımsal ürün çalışmalarımız devam ediyor. Toprağını satma ürününü sat, kırsalda üret kıyıda tüket sloganımız doğrultusunda üreten köylümüze desteğimizi sürdürüyoruz. Tarımsal kalkınmanın ancak kooperatifleşmeyle gerçekleşebileceğine inancımız tamdır. Çalışmalarımızda ana koşulumuz kooperatifçiliğin desteklenmesidir. Menteşe'de bu güne kadar kooperatif ortağı kadınlarımıza 97 bin 500 adet tıbbi aromatik fidanı dağıttık. Kadınlarımız lavanta, kekik, adaçayı, nane, biberiye, mercanköşk, limon otu gibi bitkiler üretiliyor. Üreten Köylümüz yeniden milletin efendisi olacak" dedi. - MUĞLA

Kadın üreticilere 97 Bin 500 adet tıbbi aromatik fidanı
Kadın üreticilere 97 Bin 500 adet tıbbi aromatik fidanı

Büyükşehir Belediyesi, Kooperatif, Bitki, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın üreticilere 97 Bin 500 adet tıbbi aromatik fidanı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

14 yıl önce hayatını kaybeden iş insanının mezarı 'babalık davası' nedeniyle açılacak! 13:37 14 yıl önce hayatını kaybeden iş insanının mezarı 'babalık davası' nedeniyle açılacak!
Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95 13:26 Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde 11:02 Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde

Son Dakika Haberleri
13:37 14 yıl önce hayatını kaybeden iş insanının mezarı 'babalık davası' nedeniyle açılacak!
13:31 Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak
13:26 Haftanın son gününde dolardan yeni rekor: 13,95
13:22 Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?
13:09 Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım
13:07 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu
13:05 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi
13:03 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira
13:01 Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'den alkış toplayan hareket! Kimsesiz çocukları mutlu edecek
13:01 Ali Babacan'dan "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısına alkış
Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor? Aşk Mantık İntikam'da bugün: Ayaz Karakoç, Esra ve Ozan'la neden uğraşıyor?         
13:38
Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak Cumhurbaşkanı'ndan insan hakları günü mesajı: Kadına yönelik şiddetin cezası ağırlaşacak         
13:31
Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu? Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?         
13:22
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Avrupa liderliği dertlere derman oldu! Galatasaray'ın kasasına para yağdı Avrupa liderliği dertlere derman oldu! Galatasaray'ın kasasına para yağdı         
13:01
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı         
11:55
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası Oyuncu Mine Tugay'ı sosyal medyadan taciz eden sanığa para cezası         
10:17
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 13:46:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın üreticilere 97 Bin 500 adet tıbbi aromatik fidanı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement