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Kadın usta öğreticilerden üretime katkı - Son Dakika

Kadın usta öğreticilerden üretime katkı

01.01.2022 16:17
Kadın usta öğreticilerden üretime katkı

Samsun Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan kadın usta öğreticiler ve kursiyerler gelen yoğun talepler üzerine birçok alanda üretim yapıyor.

Samsun Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan kadın usta öğreticiler ve kursiyerler gelen yoğun talepler üzerine birçok alanda üretim yapıyor. Eğitim ve sağlık sektörünün giyim, ders materyali gibi ihtiyaçlarını karşılayan kadınlar, üretime ve ekonomiye katkı sağlıyor.

Samsun'da faaliyetlerine devam eden Mesleki Eğitim Merkezi eğitimin yanı sıra üretim ve hizmet alanlarında da öne çıkıyor. Yaklaşık 17 farklı alanda kalifiye eleman yetiştirmek için eğitim veren Mesleki Eğitim Merkezi bazı sektörlerin ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Kadın usta öğreticiler öncülüğünde ders araç gereçleri, kıyafetler, el sanatları gibi üretim yapılarak ekonomiye katkı sağlanıyor.

Mesleki Eğitim Merkezinde el sanatları öğretmeni olan Pınar Arslan, "Meslek Eğitim Merkezinde yaklaşık 3 yıldır görev yapıyorum. 3 usta öğretici arkadaş ve 19 kursiyer ile çalışıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır ders aletleri yapım merkezine zihinsel engelli çocuklar için kuklalar yapmaya başladık. Turizm ve Otelcilik Lisesine nevresim takımları yapıyoruz. Pandemi döneminde maske üretimimiz devam etti. Sürekli maske yapıyoruz. Eczanelere kışlık montlar dikiyoruz. Sürekli üretim halindeyiz. Arkadaşlarla birlikte eğlenceli bir çalışma ortamımız var" dedi.

Güzellik ve saç bakım hizmetlerinde usta öğretici olan Büşra Kocabalta ise yaptıkları işle ilgili bilgi vererek, "Cilt bakımı artık estetik görüntüden ziyade sağlıklı bir vücut için de her geçen gün önemini artırmaktadır. Bilindiği gibi deri, vücudumuzun iç organları ile çevresel zararlı etkenler arasında koruyucu bariyer olarak önemli bir rol oynar. Derinin yani cildimizin yaşlanması, deforme olması, genetik faktörlere bağlı olmakla beraber; kirli hava, güneş, beslenme, stres, sigara ve alkol gibi faktörlerden de fazlaca etkilenmektedir. Cildin yaşlanma ve cilt kanserine yatkınlığını azaltmak için antioksidan kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Bu antioksidan oranının artırılması içinse medikal cilt bakımı yapılması gerekir. Cilt bakımı lüks değil bir İhtiyaçtır" diye konuştu. - SAMSUN

Kadın usta öğreticilerden üretime katkı
Kadın usta öğreticilerden üretime katkı
Kadın usta öğreticilerden üretime katkı

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Mesleki Eğitim, Cilt Bakımı, Tragger, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın usta öğreticilerden üretime katkı - Son Dakika Ekonomi


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