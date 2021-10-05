''Kadından tamirci mi olur'' sözlerini dikkate almadı, şimdi mesleğinde çığır açıyor

Diyarbakır'da yaşayan oto tamircisi Delal Uluç, küçüklüğünde arabaların marka ve modellerini takibiyle başlayan tamircilik hayalini yaşamaya 5 yıl önce başladı. Çıraklıkla başladığı mesleğinde şimdi usta olan Uluç, kendisini görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve ''Kadından tamirci mi olur'' dediklerini söyledi. Söylentilere kulak asmayıp işine sarılan Uluç, işini severek yapıyor.

MÜŞTERİLER KARŞISINDA ONU GÖRÜNCE ŞAŞIRIYOR

Delal Uluç, serviste otomobillerini tamir ettirmeye gelenlerin de şaşırdığını ve bozulan tüm araçların arızasını bulup onardığını belirterek, ''Benim küçüklükten arabalara olan ilgim bir hayli fazlaydı. Ben küçükken bir arabaya yandan baktığımda her şeyini söylüyordum, markasını, modelini. Sonra okuduğum meslek lisesinde bu bölümü seçtim. 4 yıl okuduktan sonra mezun oldum. Stajyerlik yaptım. Stajyerlikten sonra bu işe devam ettim'' dedi.

''YAPAMAZSIN DİYENLER, EVİNDE OTURMUŞ BENİ İZLİYOR''

İşini titizlikle yaptığını belirten Uluç, ''İlk önce herkes, 'Sen bir kadınsın, yapamazsın' dedi. Ama şu an hepsi evinde oturmuş beni izliyor. 'Helal olsun yapıyor işte' dediler. Bence bir kadın için imkansız denilen hiçbir şey yoktur. Bende de öyle oldu. Erkeklerle çalışmaya alıştığım için daha seviyorum. Bir güç işi getiren yerde onlar geliyor yardıma. Daha iyi. Benim ojem ise hep kir, yağ, pas. Oje sürmüyorum. Birkaç yıl daha sonra kendime ait bir dükkan açmak istiyorum. Çalışanları kadın olacak'' diye konuştu.

Meslektaşları da oto tamirciliğini severek yapan Delal Uluç'un kendisini geliştirdiğini, gerektiğinde birbirlerine yardım ettiklerini ve birbirlerini tamamladıklarını ifade etti.