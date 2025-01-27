Kadınlar Sürdürülebilirliğin Temel Taşı

Ekonomi

Kadınların iş dünyasında artan temsili, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynuyor. Araştırmalara göre, kadın liderlerin yer aldığı şirketler daha yüksek gelir sağlarken, çevresel sürdürülebilirlik yatırımlarında da daha fazla başarı gösteriyor.

Birleşmiş Milletler'in 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı arasında, eşitsizliklerin azaltılması ve herkes için fırsat eşitliğinin sağlanması önemli bir yer tutuyor. Araştırmalar, toplumsal cinsiyet eşitliğini merkeze alan şirketlerin hem daha karlı hem de daha çevre dostu olduklarını açıkça ortaya koyuyor. McKinsey'in raporlarına göre, kadınların üst yönetimde yer aldığı şirketler yüzde 19 daha fazla gelir sağlarken, eşit sayıda kadın ve erkek çalıştıran organizasyonlar yüzde 41 daha yüksek gelir elde ediyor.

Öte yandan Çin'de yapılan "Kadın Yöneticilerin Artan Temsiliyeti Kurumsal Çevre Yatırımlarını İyileştirir mi?" başlıklı çalışma, kadın yöneticilerin, erkek yöneticilere kıyasla çevresel sürdürülebilirlik süreçlerine daha fazla yatırım yaptığını ve emisyonları ve kirleticileri azaltmaya daha çok çaba gösterdiğini ortaya koydu. Bunun sebebi olarak ise kadınların 'doğal sosyal sorumluluk duygusu' gösterildi.

Erkeklerin varlığı 100 trilyon dolar daha fazla

Ancak hala Fortune 500 şirketlerinin yalnızca yüzde 10,4'ünde kadın CEO bulunuyor. Bugün herkes karbon emisyonlarından konuşsa da dünyanın en büyük 20 şirketinin başında hala erkekler var.

Öte yandan Oxfam'ın raporuna göre şu anda erkeklerin sahip olduğu varlık dünyada kadınlardan 100 trilyon dolar daha fazla. Uzmanlar, bu adaletsizlik giderilmeden gerçek anlamda sürdürülebilirlikten söz etmenin mümkün olamayacağını söylüyor.

Cinsiyet eşitliğini merkeze aldılar

Sürdürülebilirlik çalışmalarına 2013'te başlayan ve geçtiğimiz yıl toplum ile dünya için oluşturduğu pozitif etkiden dolayı B Corp sertifikası almaya hak kazanan uluslararası vergi, bağımsız denetim, muhasebe ve danışmanlık firması Forvis Mazars Türkiye, erkek egemen bir sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamaya göre, 2015 yılında toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum kültürünün merkezine alan şirkette, pozitif ayrımcılıktan kota uygulamalarına kadar birçok yöntemle kadınların kariyer basamaklarını tırmanması desteklendi. Bazen yalnızca kadın çalışan bulabilmek için aday arayışının 2-3 ay sürdüğü durumlar yaşandı. 2016 yılından bu yana kadın çalışanların eğitimleri takip edildi ve orta düzey kadın yöneticilerin güçlendirilerek üst düzey kadın yöneticiler haline gelmeleri sağlandı. Aynı zamanda 'eşit işe eşit ücret' politikası uygulayan şirket, kadın-erkek ücret oranlarını kamuya açıklayan nadir kurumlardan biri.

Üst düzey yöneticilerin yüzde 52'si kadın

Bu çabaların sonucunda, şirkette kadın çalışan oranı yüzde 48'e ulaşırken, kadın yöneticilerin oranı yüzde 52 seviyesine çıktı. Şirketin yönetim kurulunun 5 üyesinden 2'si kadın. Cirosunun yüzde 60'tan fazlasını 'denetim' ve 'vergi hizmetleri'nden elde eden şirkette bu iki departmanın başında iki kadın; Vergi Hizmetleri Lideri Ferrah Sefer, Denetim ve Güvence Hizmetleri Lideri Nesli Erdem bulunuyor. Yine erkek egemen bir sektör olan denetimde ise İstanbul ofisinde 5 şirket ortağından 3'ü kadınlardan oluşuyor.

"Kadınlar olmadan sürdürülebilirlikten bahsedilemez"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Forvis Mazars Türkiye CEO'su ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Elçisi Dr. İzel Levi Coşkun, "Eğer iş yapan insanlar arasında kadın erkek eşitliği sağlansa Dünya çok daha yaşanabilir olur. Kadınların olmadığı bir düzende, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. Kadınların iş dünyasında hak ettikleri yerlere özgürce gelebileceği bir düzen inşa etmek, gezegenimizin geleceği için bir zorunluluk. Şirket olarak kadının iş dünyasında olması gereken yere gelmesi için verdiğimiz mücadele, onların sahip olduğu 'özen etiği' anlayışını liderlik rollerine taşıyabilmelerini sağladı" dedi. - İSTANBUL