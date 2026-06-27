Kadınlara Ceviz Reçeli Eğitimi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, mahallelerde yetiştirilen tarımsal ürünlerin katma değer kazanarak ekonomiye ve sofralara daha fazla katkı sağlaması amacıyla eğitim çalışmalarına başladı. Programın ilk uygulaması tarihi Kemer Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Mahallede yaygın olarak yetiştirilen cevizin farklı şekillerde değerlendirilmesini hedefleyen çalışma kapsamında, kadın üreticilere ceviz reçeli yapımı konusunda uygulamalı eğitim verildi. Kemer Etkinlik Salonu'nda düzenlenen programa mahallede yaşayan kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Eğitimde katılımcılara ceviz reçeli yapımının tüm aşamaları anlatılırken, uygulamalı çalışmalarla üretim süreci de gösterildi. Böylece kadın üreticilerin hem ürün çeşitliliğini artırmaları hem de ekonomik değer oluşturabilecek yeni üretim alanları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, mahallelerde yetiştirilen ürünlerin farklı yöntemlerle değerlendirilerek katma değer oluşturulmasının amaçlandığını belirtti. Eğitim çalışmalarının önümüzdeki süreçte farklı mahallelerde ve farklı ürünler üzerine de devam edeceği ifade edildi.

Yürütülen çalışmalarla kırsal kalkınmanın desteklenmesi, kadın üreticilerin üretim süreçlerine daha fazla katılım sağlaması ve yerel ürünlerin ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor. - MANİSA