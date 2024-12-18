Kadirli Turpu Hasadı Başladı

Ekonomi

Osmaniye'de yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen Kadirli turpu, hasat döneminde kilogramı 10-15 liradan satılıyor.

Türkiye'nin turp üretiminin büyük kısmının gerçekleştirildiği Kadirli'de coğrafi işaret tescilli turpun hasadına başlandı.

Tarım işçilerince tarlalardan toplanan turplar, Savrun Çayı'nda yıkanıp toprağından arındırılıyor.

Boyutlarına göre ayrıldıktan sonra paketlenen ürünler, kilogramı 10-15 liradan alıcı buluyor.

Turp rekoltesinin, verim döneminin sıcak geçmesi ve yağışların az olması nedeniyle geçen yıla oranla yüzde 34 düşüşle 105 bin ton olması bekleniyor.

Kadirli Ziraat Odası 2. Başkanı Mustafa Serin, AA muhabirine, turp yetiştiriciliğinin ilçede 5 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Mevsimin sıcak geçtiğini belirten Serin, "Kadirli turpunun ülkeye getirisi çok yüksek. Bu sene fiyatlar çok iyi ancak verimde maalesef kuraklığa bağlı düşüş var. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Ürünün fiyatının iyi olmasına seviniyoruz." dedi.

Üretici Mustafa İlker Öz de rekoltenin düştüğünü ifade ederek, "Geçen yıl turpun kilogramı 5 liraydı şu an 10-15 lira arasında. Bu sene 1000 dekar alanda ekim yaptık. Verimimiz düştü ancak fiyat yüksek olunca yüzümüz güldü." diye konuştu.