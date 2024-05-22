KAGİDER, Macaristan'a ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

KAGİDER, Macaristan'a ziyaret gerçekleştirdi

KAGİDER, Macaristan\'a ziyaret gerçekleştirdi

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Macaristan'a gerçekleştirdiği ziyaretlerle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine ve kadın girişimcilerin uluslararası arenada daha etkin rol almasına katkı sağlamayı hedefliyor. Heyet, Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda sektör temsilcileri ve iş dünyası liderleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde, ticaret hacminin artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi ve inovasyon alanında işbirliği fırsatları ele alındı. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ileriye taşımak adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

22.05.2024 13:29
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Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Macaristan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ziyaretler kapsamında, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine ve kadın girişimcilerin uluslararası arenada daha etkin rol almalarına katkı sağlanması hedeflendi.

Heyet, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda çeşitli sektör temsilcileri ve iş dünyası liderleriyle bir araya geldi.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, ortak projelerin geliştirilmesi ve inovasyon alanında işbirliği fırsatları ele alındı.

Görüşmelerde, karşılıklı ticaretin teşvik edilmesi ve kadın girişimcilerle iş dünyası arasında sürdürülebilir işbirliği zemininin oluşturulması konuları masaya yatırıldı. Ayrıca, heyet üyeleri, Macaristan'da iş insanlarıyla buluşarak deneyim paylaşımında bulunup olası ortaklıklar için zemin hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha ileriye taşımak adına önemli bir adım olduğunu belirterek, Macaristan'daki temaslarında, iş dünyası temsilcileriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bu temasların kadın girişimcilerin küresel pazarda rekabet gücünü artıracağını, yeni iş fırsatları yaratacağını vurgulayan Bezircioğlu, "Macaristan'la iyi ilişkiler kurmak, kararların şekillendirilmesinde ve yeni iş fırsatlarının yaratılmasında büyük önem taşıyor. Bu ziyaret sadece ekonomik açıdan değil, aynı zamanda kadın girişimcilerin uluslararası alandaki varlığını güçlendirmek ve onların sesini daha geniş kitlelere duyurmak için büyük bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Küresel İlişkiler Komitesi Liderlerinden Şila Gök de kadın girişimcilerin global ağlarını genişletmek ve sürdürülebilir işbirlikleri kurmanın uluslararası ticaretin ve ekonominin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KAGİDER, Macaristan'a ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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