Kahramankazan Belediyesi 2025 Bütçesi 995 Milyon Lira Olarak Belirlendi

Ekonomi

Kahramankazan Belediyesi 2025 yılı bütçe görüşmeleri toplantısı, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında gerçekleşti. Bütçe görüşmeleri sonucunda belediyenin mali bütçesi toplam 995 milyon lira olarak belirlendi.

Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri'nde sona gelindi. Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, açılış konuşması ve yoklamanın ardından başladı. Kahramankazan'da yaşayan vatandaşların ve ilçenin faydasına yönelik kullanılacak olan bütçenin kararlaştırıldığı görüşmelerde; bütçe ile ilgili maddeler, mali kararnameler, müdürlük bütçeleri, ayrıntılı harcama giderleri, gelir bütçesi ve vergi gelirleri konuları oy birliği ile kabul edildi.

Belirlenen bütçe 995 milyon lira

2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri sonucunda Kahramankazan Belediyesi Mali Bütçesi'nin toplam 995 Milyon lira olarak belirlendiğini vurgulayan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, bütçe hesaplamalarının hükümetin ilan ettiği tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurularak yapıldığını ifade etti.

Kahramankazan halkının yararına yapılacak hizmetlerin sorunsuz şekilde devam etmesi için titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Çırpanoğlu: "Bu hassas dönemde sorumluluk bilinci ile hareket ederek hem şehrimizin gelişimine katkı sağlıyor hem de mali disiplinimizi koruyarak ilçemizi geleceğe hazırlıyoruz. Önümüzdeki süreçte kararlılıkla, dayanışma içerisinde ve çalışma ruhuyla hep birlikte ilçemiz için adımlar atacağımıza dair inancım tamdır. Aldıkları kararlardan dolayı tüm meclis üyelerimize teşekkür eder bütçemizin Kahramankazan'ımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"Bu sorumluluk hepimizin"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne alınması hakkında prosedürün tamamlandığını konuyla ilgili Kahramankazan Belediyesi'nin yanıtının beklendiğini belirten Başkan Çırpanoğlu, Kahramankazan Belediyesi'ne en yüksek gelir getirici firmalar arasında yer alan TAİ bölgesinin kendi döneminde başka bir bölgeye aktarılmasının üzücü olduğunu söyledi.

Devlet kurumlarının TAİ bölgesini HAB bölgesine almak yönünde tasarruflarının olduğunu belirten Başkan Çırpanoğlu: "Devletimizin diğer kademelerine karşı ayak diremiş gibi olmakta istemiyorum. Burada bir sorumluluk var. Ben hakikaten TAİ kurumunun gelirinin Kahramankazan Belediyesi bütçesinden çıkmasını istemiyordum. Ama bir yandan da bir ilçe belediyesi devletin Savunma Sanayi Başkanlığı'na kafa tutuyor gibi bir görüntü oluyor. Bu durumu hem siyaset tarzıma yakıştırmıyorum hem de Kahramankazan'lı vatandaşın bizim ile alakalı beklentilerine karşı bir sorumsuzluk olarak görüyorum" dedi.

Aldıkları sorumluluğu Kahramankazan'ın temsilcileri olan meclis üyeleri ile birlikte paylaşmak istediklerini belirten Başkan Çırpanoğlu, konuyla ilgili kararın gelecek toplantıda yapılacak istişareler sonucunda verilmesi gerektiğini ifade etti.

Burs ücretleri hesaplara yatacak

Kahramankazan'da ikamet eden öğrencilere yönelik burs çalışmalarında da sona gelindiğini ifade eden Başkan Çırpanoğlu, ödenecek olan bursların 29-30-31 Ekim tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Hali hazırda IBAN ve gerekli bilgilerini paylaşmayan öğrencilerin olduğunu vurgulayan Başkan Çırpanoğlu, burs başvurusu yapan öğrencilere Kahramankazan Belediyesi ile iletişime geçerek gerekli bilgileri göndermeleri konusunda hatırlatmada bulundu.

Türkiye'de son zamanlarda artan kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına yönelik gündem dışı konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Süheyla Özcü, kadınların ve çocukların katledilmediği, sokakta insanların rahat bir şekilde dolaşabildiği ve "kontrolsüz göç" almayan bir Türkiye'de yaşamak istediklerini belirtti. Konuşma sonunda Kahramankazan Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 4 Kasım 2024 tarihinde yapılması kararının ardından toplantı sona erdi. - ANKARA