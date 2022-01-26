Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: Yedikuyular Kayak Merkezi ile hedefimiz yıllık 500 bin ziyaretçi

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, hem kenti etkisi altına alan kar yağışını değerlendirdi, hem de turizm fırsatlarından bahsetti.

"TÜM ÜLKEYİ KAHRAMANMARAŞ'A BEKLİYORUZ"

Vatandaşları Kahramanmraş'a davet eden Güngör, "Kahramanmaraş'ın tarihi, kültürel yerlerini görme imkanına sahipken aynı zamanda kayak sporu da yapabiliyorsunuz. Sadece bölgeyi değil, tüm ülkeyi Kahramanmaraş'a bekliyoruz" dedi.

"HEDEFİMİZ YILLIK 500 BİN ZİYARETÇİ"

Turizm fırsatlarından bahseden Güngör, "Yedikuyular Kayak Merkezi ile hedefimiz yıllık 500 bin ziyaretçi. Şu ana kadar aldığım bilgiye göre kar yağdığından bugüne kadar ziyaretçi sayısında 100 bini aşmışız. Burada sadece kayak merkezi değil, aynı zamanda kayak merkeziyle beraber Kahramanmaraş'a gelip, Kahramanmaraş'ın tarihi, kültürel yerlerini görmek ve mutfak kültürüyle tanışma imkanını elde ediyorsunuz ve kayak sporu yapabiliyorsunuz. Sadece bölgeyi değil, tüm ülkeyi Kahramanmaraş'a bekliyoruz" ifadelerini kullandı.