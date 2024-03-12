Kahramanmaraş, deprem bölgesinde ihracatını yüzde 130 artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kahramanmaraş, deprem bölgesinde ihracatını yüzde 130 artırdı

Kahramanmaraş, deprem bölgesinde ihracatını yüzde 130 artırdı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, deprem bölgesinden şubat ayında yapılan ihracatta Kahramanmaraş'ın bir önceki yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 130 artırarak zirvede yer aldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyet illeri bazında açıklanan 2024 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Buluntu, yaptığı yazılı açıklamada, kentin deprem bölgesindeki iller arasında ihracat artışı en yüksek il olduğunu aktardı.

12.03.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, deprem bölgesinden şubat ayında yapılan ihracatta Kahramanmaraş'ın bir önceki yılın aynı dönemine göre dış satımını yüzde 130 artırarak zirvede yer aldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından faaliyet illeri bazında açıklanan 2024 yılı Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Buluntu, yaptığı yazılı açıklamada, kentin deprem bölgesindeki iller arasında ihracat artışı en yüksek il olduğunu aktardı.

2024 yılı Şubat ayında ihracat artışı en yüksek olan ilin yüzde 130,9'luk artışla Kahramanmaraş olduğunu, kenti yüzde 127,5'lik artış ile Hatay, yüzde 111,1'lik artış ile Osmaniye'nin takip ettiğini belirten Buluntu, Türkiye genelinde 100 milyon dolar ihracat yapan iller arasında Kahramanmaraş'ın, Yalova'dan sonra geçen yılın aynı ayına göre en fazla ihracat artışı gerçekleştiren il olduğunu belirtti.

Buluntu, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımız tarafından 11 Mart'ta açıklanan faaliyet illerine göre ihracat rakamlarında da önemli bir başarı gösterdik. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde130,9'luk bir artışla ihracatımızı 50 milyon dolardan 101 milyon dolara çıkarmayı başardık. Bu sonuç, Kahramanmaraş'ın ekonomik potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu başarı, sadece rakamlarla ölçülebilecek bir durum değil, aynı zamanda şehrimizin girişimci ruhu ve iş dünyasının kararlılığı sayesinde gerçekleşmiştir. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, iş dünyamızın her kademesindeki çalışanlarımıza, üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların özverili çalışmaları ve kararlılığı olmadan, bu başarıya ulaşmamız mümkün olmazdı."

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş, deprem bölgesinde ihracatını yüzde 130 artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bangladeş'in Bogura kentinde patates hasadı yapıldı
    17:14 Bangladeş'in Bogura kentinde patates hasadı yapıldı

    Bangladeş'in Bogura kentinde çiftçiler, sebatla yapılan patates ekiminin ardından iyi bir verim elde etti. Bogura, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sri Lanka gibi ülkelere patates ihraç eden başlıca patates üretim merkezlerinden biridir.

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye, askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldi
    17:11 Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Türkiye, askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Projeleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma envanterinin dışa bağımlı olduğu bir dönemde askeri insansız hava aracı üretiminde lider bir ülke haline geldiğini belirtti. Ayrıca, son 22 yılda gerçekleştirilen kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin milli gelirini, istihdamını ve ihracatını önemli ölçüde artırdığını vurguladı. Denizli'deki yatırımların da önemine değinen Bakan Kacır, kentin nitelikli ve çok yönlü kalkınmasını sağlayacak 32 projenin hayata geçirileceğini söyledi.

  • Gram Altın Rekor Kırdı
    16:59 Gram Altın Rekor Kırdı

    Gram altın, uluslararası piyasalardaki ekonomik dalgalanmalara rağmen güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekerek 2 bin 420 lira seviyelerine yükseldi. Enflasyon endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle ons altın da değer bulurken, altındaki yükseliş iç piyasada da hareketlilik yarattı.

  • Bulgaristan, 2025'te Avroya Geçiş İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
    16:51 Bulgaristan, 2025'te Avroya Geçiş İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

    Bulgaristan, 2025'te para biriminde avroya geçmek üzere hazırlık çalışmalarını sürdürürken, IMF Direktörü Kristalina Georgieva bu tarihi 'gerçekçi' bulduğunu söyledi. Georgieva, avroya geçişin ülke için esaslı ve stratejik bir öncelik olduğunu belirterek, bu adımın ekonominin rekabet gücünü artıracağını ve yatırım akışını daha cazip hale getireceğini ifade etti. Bulgaristan Parlamentosu ise avroya geçiş sürecinde yapılacak çalışmaları belirlemek için Merkez Bankası Kanunu'nu kabul etmişti.

  • Altın Fiyatları Yükselişte
    16:50 Altın Fiyatları Yükselişte

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 410 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 215 bin lira, en yüksek 2 milyon 422 bin 999,50 lira seviyelerine ulaşan altının kilogram fiyatı, gün sonunda 2 milyon 410 bin lira olarak kaydedildi. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar arasında Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ziraat Bankası yer aldı.

  • ASO Genel Sekreteri: Yeşil dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluktur
    16:48 ASO Genel Sekreteri: Yeşil dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluktur

    Ankara Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'Eko-Üretim Dönüşüm Programı'nın bilgilendirme toplantısında ASO Genel Sekreteri Dr. Mehmet Canız, yeşil dönüşümün artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirtti. Programın açılış konuşmalarını ASO Genel Sekreteri Dr. Mehmet Cansız, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök ve TTGV Yönetim Kurulu Üyesi Levent Mete Özgürbüz gerçekleştirdi. Konuşmalarda, yeşil dönüşümün önemi vurgulandı ve programın verimli sonuçlar sağlayacağı ifade edildi.

  • GEKA'nın 84 milyon 258 bin TL destek verdiği 32 projeyi Bakan Kacır törenle açtı
    16:45 GEKA'nın 84 milyon 258 bin TL destek verdiği 32 projeyi Bakan Kacır törenle açtı

    Denizli'de GEKA'nın destekleriyle tamamlanan 32 projenin toplu açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli'de sanayi çarklarının hızla dönmesi için 594 milyon lira yatırımla 2 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve OSB sayısını 5'e çıkardık.


16:36 Bakırköy’de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı Bakırköy'de dorsesinin devrilmesi sonucu 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı
15:58 Adana anketinde dikkat çeken sonuç Adana anketinde dikkat çeken sonuç
15:37 Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı, bağış yapılmasının da kuralı var
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Son seçimim’’ dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son seçimim'' dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı
13:51 Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi
16:43 Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi Türk sinemasının ünlü yapımcısı Arif Keskiner yaşamını yitirdi
16:39 Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Eşini öldürüp, sosyal medyadan ’Gururlu hissediyor’ paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis Eşini öldürüp, sosyal medyadan 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
15:56 Diyanet öğrencilere kütüphanesini kapattı mı Açıklama geldi Diyanet öğrencilere kütüphanesini kapattı mı? Açıklama geldi
15:27 4 yıl futboldan men edilen Pogba’ya Rusya’dan teklif var 4 yıl futboldan men edilen Pogba'ya Rusya'dan teklif var
15:06 Karısı her şeyi itiraf etti İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş Karısı her şeyi itiraf etti! İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş
15:01 KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 17:39:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş, deprem bölgesinde ihracatını yüzde 130 artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement