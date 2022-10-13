Kahramanmaraş haberleri | Anavatanı Peru olan meyveyi Ekinözü'nde yetiştirdi - Son Dakika
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Kahramanmaraş haberleri | Anavatanı Peru olan meyveyi Ekinözü'nde yetiştirdi

13.10.2022 11:47
Kahramanmaraş haberleri | Anavatanı Peru olan meyveyi Ekinözü'nde yetiştirdi

Kahramanmaraş gelişmesine göre Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, anavatanı Güney Amerika ülkelerinden Peru olan pepino meyvesi yetiştirme denemeleri başarılı sonuç verdi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, anavatanı Güney Amerika ülkelerinden Peru olan pepino meyvesi yetiştirme denemeleri başarılı sonuç verdi.

Elbistanlı eğitimci Ayşegül Göçer, ilkbaharda bahçesinde sebze yetiştirmek için fide alırken pepino fidesi dikkatini çekti. Göçer, kan şekerini düzenlediği için diyabetik beslenmede önemli bir yere sahip olduğu bilinen pepinonun Ekinözü ilçesindeki bahçesinde yetişip yetişmeyeceğini görmek istedi. Göçer, ülkemizde genellikle kıyı şeridindeki ılıman iklimde yetiştirilen pepino meyvesini fidelerini 1400 rakımlı bahçesinde toprakla buluşturdu. Herhangi bir özel bakım yapmadığı bitkiden meyve almayı başaran eğitimci Ayşegül Göçer, her bir fideden 10 adet pepino yetiştirdi.

Anavatanı, Türkiye'den 12 bin 500 kilometre uzakta olan pepinoyu Elbistan-Ekinözü bölgesi ile buluşturan Göçer, "İlkbahar mevsiminde bahçeme sebze fideleri satın alırken, pepino fideleri dikkatimi çekti. Deneme amaçlı az sayıda satın aldım. Biber bitkilerini diktiğim yere bunları da diktim ve hiçbir özel bakım yapmadım. Gür bir şekilde büyüdü. Şu an her bir fidede 10 kadar meyve var. Hala çiçek de açıyor" dedi.

Ekinözü ilçesinin iklim özelliğine dikkati çeken eğitimci Ayşegül Göçer, "Ekinözü ilçesine bağlı Akpınar Mahallesinde bir bahçemiz var. Bu bölgenin havası ve suyu çok farklı. Eşimle bu bölgeye açık hava hastanesi ismini verdik. Ekinözü'nde çok farklı bitki ve ağaç türlerinin yetiştiğini öğrendim. Bitki yetiştirmeye karşı özel bir ilgim ve sevgim var. Pepino bitkisinin 1400 rakımda gayet güzel yetişmesi, bölgenin temiz havası ve iklimin güzel geçmesi ile açıklanabilir. Pepino bitkisi, esas olarak Güney Amerika ülkesi olan Peru kökenlidir. Ülkemizde daha çok kıyı şeridinde ılıman bölgelerde yetişmektedir. Ancak Erzincan ve Malatya'nın bazı bölgelerinde de yetiştiğini öğrendim. Sağlığa faydası oldukça fazla. Bu bitki çok yıllık olup, hobi amaçlı saksıda ev ortamında da rahat bir şekilde yetişmektedir. Daha çok fideleri çelikten üretilmektedir. Ben de kış mevsiminde ev ortamında saksıda deneyeceğim. Eğer bilimsel manada denemeler yapılır ve güzel sonuçlar alınır ise, Ekinözü-Elbistan bölgesi belki de pepino üretim yerlerinden biri haline gelebilir" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Güney Amerika, Kahramanmaraş, Ekinözü, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş haberleri | Anavatanı Peru olan meyveyi Ekinözü'nde yetiştirdi - Son Dakika

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