Tescilli Maraş biberinde hasat zamanı - Son Dakika
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Tescilli Maraş biberinde hasat zamanı

08.09.2022 09:51

Kahramanmaraş'ın tescilli "Maraş biberi"nde hasat dönemi başladı.

Kahramanmaraş'ın tescilli "Maraş biberi"nde hasat dönemi başladı. Tarlalardan tek tek toplanan biberler, sergilerde kurutulup işlendikten sonra sofraları süsleyecek.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2003 yılında, 'İşlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar' ürün grubu adına Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tescillenen "Maraş biberi" 5 aylık zorlu serüvenin ardından hasat dönemine girdi.

Türk mutfağının vazgeçilmez tadı, aynı zamanda ilaç ve kimya sektöründe de kullanılan biber, tarlada toplandıktan sonra kurutulmaya bırakılıyor. Kurutulan biberler kentteki yaklaşık 50 tesiste yaprak, pul ve toz biber yapılıyor.

Genellikle Dulkadiroğlu ve Pazarcık yörelerinde yetiştirilen Maraş biberi, aroması ve acılığı ile dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, "Kahramanmaraş'ta bu yılda 15 bin dönümde biber ekili arazimiz var ve birinci kırım hasadı yapıldı. Hasadı yapılan ürünler sergenlerde kurutulmaya bırakıldı. Girdi maliyetlerinin de ciddi anlamda yükselmesi nedeniyle serbest piyasa da alıcı bulmaktadır. Bir dönüme 5 tonu bulan verim elde ediliyor. Biberin fiyatı ise 45 - 50 liralardan alış bulmaktadır. Türkiye genelinde bütün şehirlerimize ve yurt dışında da birçok ülkeye ihracatı yapılmaktadır" dedi.

Üreticiler ise verimden memnun olduklarını ve devletten girdi maliyetleri konusunda destek beklediklerini söyledi. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tescilli Maraş biberinde hasat zamanı - Son Dakika

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