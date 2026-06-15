Kahramanmaraş OSB'de Güneş Enerjisi Hamlesi - Son Dakika
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Kahramanmaraş OSB'de Güneş Enerjisi Hamlesi

15.06.2026 11:16
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Kahramanmaraş OSB'de işletmelerin elektrik tüketiminin yarısını güneş enerjisi karşılayacak.

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamındaki yatırımlar sayesinde işletmelerin elektrik tüketiminin yüzde 50'si güneş enerjisi santrallerinden karşılanıyor.

Tekstil başta olmak üzere mutfak eşyaları, mobilya, güneş paneli, gıda ve çeşitli sanayi kollarında faaliyet gösteren işletmelere ev sahipliği yapan Kahramanmaraş OSB'de son yıllarda enerji maliyetlerini azaltmaya ve sürdürülebilir üretimi desteklemeye yönelik yatırımlar hız kazandı.

Bölgede son olarak devreye alınan 5,39 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santraliyle yenilenebilir enerji kapasitesi artırıldı. Mevcut yatırımlarla birlikte işletmelerin elektrik tüketiminin yarısının güneş enerjisinden karşılanması sağlandı.

OSB'de 40 GES bulunuyor

Kahramanmaraş OSB Müdürü Hasan Köse, AA muhabirine, sanayicilere güçlü altyapı hizmetleri sunmayı, üretim kapasitesini artırmayı ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir sanayi anlayışını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

OSB'de farklı sektörlerde faaliyet gösteren 58 katılımcının aktif üretim yaptığını ve 11 bin 712 kişinin istihdam edildiğini belirten Köse, şunları kaydetti:

"Bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerin toplam elektrik bağlantı gücü 289 bin 85 kilovata ulaşmıştır. Bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla fabrika çatıları ve tahsisli alanlarda toplam 135 bin 269 kilovat kurulu güce sahip 40 güneş enerjisi santrali (GES) bulunuyor."

Yenilenebilir enerji kapasitesini güçlendirmek amacıyla 2 milyon avro yatırım bedeliyle 5,39 megavat kurulu güce sahip bağımsız bir GES'i devreye aldıklarını ifade eden Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje, sanayinin enerji altyapısını güçlendirirken yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı hedeflemektedir. Günümüzde yenilenebilir enerji yatırımları artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiştir. Bu yatırım sayesinde sanayi tesislerinin enerji ihtiyacının önemli bir bölümü temiz enerji kaynaklarından karşılanacaktır. Yatırım, hem enerji maliyetlerinin düşürülmesine hem de çevre dostu üretim anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır."

Çevre dostu üretim hedefi

OSB'nin "temiz su, temiz OSB ve temiz çevre" anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Köse, "Bölgemiz, çevreye duyarlı ve doğayı korumayı ilke edinmiş bir üretim merkezidir. Bölgemizde faaliyet gösteren fabrikaların tüm atık suları, günlük 4 bin metreküp kapasiteli atık su arıtma tesisimizde arıtılmaktadır. Çevrenin korunmasına verdiğimiz önem doğrultusunda tesisimiz 24 saat esasına göre çalışmakta ve sürekli takip edilmektedir." dedi.

Köse, OSB'de geçen yıl 389 milyon 763 bin 382 kilovatsaat elektrik ve 2 milyon 23 bin 758 metreküp su tüketildiğini, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji yatırımlarının bu tüketimin sürdürülebilir şekilde yönetilmesine katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş OSB'de Güneş Enerjisi Hamlesi - Son Dakika

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