Kahramanmaraş\'ta Deprem Sonrası Balık Üretimi Yüzde 70 Seviyelerinde

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yaraları sarıp toparlanma sürecine giren balıkçılık sektöründe, yüzde 70 seviyelerinde üretim yapılıyor.
Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş, Türkiye'de balık üretiminde ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle tatlı su balığı üretiminin yarısından fazlasını ihraç eden kentte, balık üretimi deprem sonrası da hız kazandı. Yakında yüzde 100 seviyelerine ulaşması planlanan balık üretimi şu anda yüzde 70 seviyelerinde.
Azerbaycan Mahallesi inşat alanında kalan eski balık pazarı yıkıldı. Yeni balık pazarında vatandaşlara satış yapan esnaf ise satışlardan memnun. Balık fiyatlarının önceki yıllara oranla aynı seviyelerde olduğunu söyleyen balıkçı esnafı İbrahim Sarı, "Asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti ve biz de balıkçılar olarak toparlanma sürecindeyiz. Eski yıkılan balık pazarı inşaat sahası içerisine girdiği için yeni yerine taşındık. Fiyatlarımız önceki yıllara nazaran yüksek değil hemen hemen aynı. Levrek ve çupra 200 ila 250 lira arasında, somon 170 lira, alabalık 150 lira, hamsi 120 lira, istavrit 120 lira, gümüş, 200 lira civarında" dedi.
Balık üretiminin 6 bin ton civarında olduğunu ifade eden Sarı, "Kahramanmaraş balık üretiminde ihracat ve üretimde Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Birçok tesisimiz deprem sonrası çalışmaya başladı ve yakında yüzde 100 kapasite ile çalışmaya başlanacak. Şu anda yüzde 70'lerde üretim var. Önceki yıllarda 7 bin 500 ton olan üretim kapasitemiz deprem sonrası 6 bin tona kadar geriledi. Bu yıl 6 bin ton civarında balık üretimi yaptık ve bunun yaklaşık yüzde 50'si dış piyasa, yaklaşık olarak 3 bin tonu iç piyasa olmak üzere balıklarımızı hasat yapıyoruz. Vatandaşlarımızı balık yemeye davet ediyoruz, balık yiyin sağlıklı kalın" ifadelerine yer verdi. - KAHRAMANMARAŞ
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