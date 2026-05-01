Kahramanmaraş\'ta Kabarcık Üzüm\'e koruma hamlesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, coğrafi tescilli Kabarcık Üzümü'nün anavatanı Bertiz bölgesinde başlatılan yeni uygulama kapsamında, üzüm bağlarında verim kaybına neden olan bağ güvesine karşı üreticilere feromon tuzak desteği sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje, Budaklı, Çobanlı ve Baydemirli mahallelerinde toplam 110 üreticiyi kapsıyor. Proje kapsamında dağıtılan feromon tuzaklarla, bağlara zarar veren salkım güvesinin kimyasal ilaç kullanılmadan, biyoteknik yöntemlerle kontrol altına alınması hedefleniyor. Böylece hem çevre dostu üretim teşvik ediliyor hem de Kabarcık Üzümü'nün doğal yapısı korunarak üretim hacminin artırılması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, mahalleleri tek tek ziyaret ederek üreticilere feromon tuzaklarını dağıttı ve kullanımına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürü Nuh Yılmaz, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Bertiz bölgesinde bağcılığın en önemli sorunlarından biri olan salkım güvesine karşı biyoteknik mücadele başlattıklarını belirtti. Yılmaz, "Bağlara zarar veren salkım güvesini zirai ilaç kullanmadan yok etmek istiyoruz. Bu kapsamda üreticilerimize yüzde 100 hibe olarak feromon tuzak desteğinde bulunuyoruz. İnşallah bu uygulamayla bağlardaki zararı minimize ederek üzüm hasat miktarını artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çobanlı Mahalle Muhtarı Ramazan Çam, "Mahallemizin geçim kaynağı üzüm bağcılığı. Ancak bağ güvesinin artırışından dolayı hasat miktarımız düşüyor, gelirimiz azalıyordu. Büyükşehir Belediyemiz ve Tarım İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında mahallemizdeki üreticilere feromon yayıcı çubuklar dağıtılıyor. Bunlar sayesinde inşallah bağ güvesi sayısında önemli azalış olacağını düşünüyorum. Ayrıca kimyasal bir ilaç olmadığı için hasat miktarımızı da düşürmeyecek. İnşallah bu yıl verimler daha artacak" dedi. - KAHRAMANMARAŞ