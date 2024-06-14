Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işlemi yoğunlaşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işlemi yoğunlaşıyor

Kahramanmaraş'ta tarihi demirciler çarşısındaki ustalar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi günde yaklaşık 20 bin bıçağı kurban için bileyliyor. Çarşıdaki esnaflar, hem kurbanlık bıçakları bileme işlemlerini sürdürüyor hem de kurban için gerekli diğer ürünleri satışa sunuyor.

14.06.2024 11:26
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Kahramanmaraş'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tarihi demirciler çarşısındaki ustalar günde yaklaşık 20 bin bıçağı kurban için bileyliyor.

Yaklaşan kurban bayramı öncesi tarihi demirciler çarşısında hareketli günler yaşanıyor. Çarşıdaki onlarca esnaf kurban için hummalı bir çalışmaya girdi. Bir yandan kurbanda gerekli şiş ve mangal gibi ürünler satılırken, diğer yandan kurbanlık bıçakların bileyleme işlemleri de sürüyor. Vatandaşların getirdiği bıçakları bileyleyen esnaflar günde ortalama 20 bin bıçağı bileyliyor.

Müşteri Hacı Mehmet Demir, "Ustalarımız işini çok iyi yapıyor bayram öncesi bıçaklarımızı keskinletiyoruz" dedi.

Bıçakçı esnafı Bahattin Çelik, "Bıçaklarımızı keskinletiyoruz yeni bıçakları temin ediyoruz. Paslanmaz şişler ve diğer kurbanda lazım olacak şiş ve mangal gibi ürünlerden satıyoruz. Günlük biz 2 bin bileyliyoruz. Esnaflarımız çarşı genelinde 15-20 bini buluyordur" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme işlemi yoğunlaşıyor - Son Dakika

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