Kahramanmaraş'ta kurulacak arıtma tesisiyle 5 milyonluk altın kanalizasyondan toplanacak! - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kurulacak arıtma tesisiyle 5 milyonluk altın kanalizasyondan toplanacak!

01.04.2022 12:46

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, her yıl kanalizasyona karışan 5 milyon değerindeki altını ekonomiye kazandıracaklarını duyurdu. Öz,kanalizasyondan elde edilecek gelirin, Altınşehir Kuyumcular Sitesi'nin giderlerinde kullanacağını, böylelikle altının dolaylı olarak esnafa geri dönmüş olacağını söyledi.

107 bin metrekare kapalı alanda 400 atölyesiyle dünyanın en büyük altın takı üretim tesisi olan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumcular Sitesi'nde her yıl 5 ile 7 ton arasında 24 ayar altın, çeşitli işlemlerden geçirilerek bilezik, kolye, küpe, yüzük, gerdanlık gibi takı ürünlerine dönüştürülüyor. İstanbul'dan sonra en çok takının üretildiği Kahramanmaraş'ta, takı üretiminde ortaya çıkan altın tozları ya atölyelerde yerlere düşüyor ya da çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışıyor. Yerlere düşen altın tozlarının büyük bir kısmı çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra tekrar ekonomiye kazandırılırken, çalışanların ellerine ve elbiselerine yapışan altın tozları ise lavaboda kanalizasyona karışıyor.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, takı üretimi sırasında ortaya çıkan ve kuyumcular için büyük fire olarak kabul edilen altın tozlarının ne kadarının kanalizasyona karıştığının tespiti için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ile bir çalışma yaptı. Altınşehir Kuyumcular Sitesi kanalizasyonundan örnekler alındı. Yapılan analizinde yıllık 5 kilo altının kanalizasyona karıştığı tespit edildi.

Kahramanmaraş'ta kurulacak tesisle kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak

TESİS, 2 YILDA KENDİSİNİ AMORTİ EDECEK

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, çalışanlar ne kadar dikkat etse de kanalizasyona altın karışmasının önüne geçemediklerini belirtti. Kanalizasyona karışan altının çok ciddi bir ekonomik değerinin olduğunu ifade eden Öz, şöyle konuştu:

"Atık sularımızdan numuneler alarak Sütçü İmam Üniversitesi'nde analizlerini yaptırdık. Analiz sonuçlarında ortalama aylık 400 gram civarında altının kanalizasyona gittiğini tespit ettik. Bu da yıllık 5 kilo civarında bir altına tekabül ediyor. Yani yılda yaklaşık 5 milyon liralık altın kanalizasyona karışıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bununla ilgili bir proje sunduk. Kendileri projeyi hemen hayata geçirip, milli servetimiz olan bu kaybın giderilmesini isteyerek gereken desteği vereceklerini söyledi. Biz de hemen yola çıktık. Zaten fizibilite çalışmalarımızı daha önce tamamlamıştık. İnşallah en kısa zamanda temelini atıp bu yıl içerisinde tesisimizi tamamlayarak hayata geçireceğiz. Tesiste yapılacak olan ayrıştırma ile kanalizasyona karışan altının geri dönüşümünü sağlayacağız. Tesisin yaklaşık maliyeti 10 milyon lira ve bakanlığımız bunun 5 milyon lirasını hibe edecek. Yani, tesis 2 yılda kendisini amorti edecek."

Hacı Mustafa Öz ayrıca kanalizasyondan elde edilecek gelirin, Altınşehir Kuyumcular Sitesi'nin giderlerinde kullanacağını, böylelikle altının dolaylı olarak esnafa geri dönmüş olacağını söyledi.

Kahramanmaraş'ta kurulacak tesisle kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak

FİRE, TÜM KUYUMCULARIN EN BÜYÜK PROBLEMİ

Yapılması planlanan arıtma tesisi, Altınşehir'deki kuyumcuları da sevindirdi. 15 yıldır kuyumcu atölyesinde takı ürettiğini belirten Yahya Gözübenli, ne kadar önlem alsalar da yine de takı üretiminde fire verildiğini söyledi. Bu nedenle yapılacak tesisin önemli olduğunu ifade eden Gözübenli, "Fire, tüm kuyumcuların en büyük ortak sorunu. Bazen öyle günler geliyor ki, yaptığımız işlerdeki fireler kazanacağımız işçiliğin boyunu aşıyor. Başkanımız da bunu gözlemleyerek kanalizasyona arıtma tesisi yapma projesini başlattı. Biz aslında burada kendi firemizi kontrol etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız işin sonunda küçük kırıntılar, altın tozları elimize, üzerimize bulaşıyor ve elimizi yıkadığımızda, üzerimizi silkelediğimizde gidiyor. El yıkamada kendimizce tedbirler alıyoruz ama yeterli olmuyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta kurulacak tesisle kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
Kahramanmaraş'ta kurulacak tesisle kanalizasyondan yıllık 5 milyon liralık altın toplanacak
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Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor Kapısına gelen patili misafirleri geri çevirmiyor Kapısına gelen patili misafirleri geri çevirmiyor

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Mustafa Öz, Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta kurulacak arıtma tesisiyle 5 milyonluk altın kanalizasyondan toplanacak! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta kurulacak arıtma tesisiyle 5 milyonluk altın kanalizasyondan toplanacak! - Son Dakika
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