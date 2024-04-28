Kahramanmaraş'ta Üretilen Maraş Tarhanası Damakları Tatlandırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Üretilen Maraş Tarhanası Damakları Tatlandırıyor

Kahramanmaraş\'ta Üretilen Maraş Tarhanası Damakları Tatlandırıyor

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlerinden olan Maraş tarhanası, yaz mevsimiyle birlikte üretimine hız veriyor. Yoğurt, buğday, kekik ve tuz karışımıyla hazırlanan tarhana, sağlığa faydalı ve doyurucu özellikleriyle herkesin damak zevkine hitap ediyor. Ürün, firik olarak tüketildiği gibi kuruyunca da tarhana olarak tüketilebiliyor. Kahramanmaraş'ta kilogramı 200 liradan satılan tarhana, yıl boyunca tüketiliyor ve farklı çeşitlerde hazırlanabiliyor.

28.04.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
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Kahramanmaraş'ın adıyla özdeşleşen ve Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 'Maraş tarhanası' üretimin başladığı yaz mevsiminde damakları tatlandırıyor.

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlerinden biri olan Maraş tarhanasında yaz mevsiminin gelmesiyle üretimi hızlandı. Dört mevsim tüketilen doyurucu özelliği ve sağlığa faydası ile bilinen tarhana ve firik tezgahlardaki yerini aldı.

Firik, çerezlik cips, çorbalık olarak kendine has tadı ve aromasıyla damaklara lezzet katan tarhana, tok tutma ve organik olmasıyla her kesimin damak zevkine hitap ediyor.

Yoğurt, buğday, kekik ve tuz karışımı ile hazırlanan ürün bir günde elde ediliyor. Önce yaş olan tarhana firik olarak, kuruyunca ise tarhana olarak tüketiliyor.

Kentteki iş yerlerinde kilogramı 200 liradan satılan tarhana yıl boyunca tüketiliyor.

Esnaf Muhammed Ali Günalan, "Tarhana yoğurt ve dövme ile karışımından elde ediliyor. Makinalar ile serilir iki üç saat güneş altında kuruduktan sonra firik olur. Daha sonra bir gün boyunca kurumaya bırakılınca tarhana olur" dedi.

Müşteri Serdar Kulaklı, "Kahramanmaraş'ta kolay kolay patates cipslerini sevmez. Hem besleyici hem çok faydalı her yere götürüyoruz" ifadesini kullandı.

Esnaf Harun Reşit Özpınar, "Kentimize özgü yöresel lezzet. Sağlığa faydalı çocuk gelişimine faydalı. 6 Şubat depremleri sonrası insanlar birbirleriyle yardımlaşarak devletimizin de desteği ile yaralar sarılıyor. Buğday cipsi olarak adlandırılıyor. Bademli, fıstıklı, biberli, kuru meyvelisi gibi farklı çeşitlerde hazırlanıyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta Üretilen Maraş Tarhanası Damakları Tatlandırıyor - Son Dakika

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