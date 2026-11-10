Kahramanmaraş'ta zeytin üreticileri 112 bin dekarda 26 bin ton rekolte bekliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta zeytin üreticileri 112 bin dekarda 26 bin ton rekolte bekliyor

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Kahramanmaraş\'ta zeytin üreticileri 112 bin dekarda 26 bin ton rekolte bekliyor
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Kahramanmaraş\'ta zeytin üreticileri 112 bin dekarda 26 bin ton rekolte bekliyor
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Kahramanmaraş'ta zeytin hasadı sürerken bu sezon 112 bin dekar alanda 26 bin ton rekolte bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, kentin zeytinyağının kendine özgü rayiha ve kokusuyla diğer illerden ayrıldığını belirtti.

Kahramanmaraş'ta zeytin hasadı devam ederken, bu sezon 112 bin dekar alanda üretim yapılarak 26 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta zeytin üretimi özellikle belirli bölgelerde yoğunlaşırken, üreticiler hasat ettikleri zeytinleri yağ elde etmek üzere tesislere götürüyor. Zeytinyağı üretim tesislerinde işlenen zeytinler, sofralık tüketimin yanı sıra yağ olarak da değerlendiriliyor. İl genelinde 112 bin dekar alanda hasadının yapımına başlanan zeytin de yaklaşık 26 bin ton rekolte bekleniyor.

"En önemli özelliği kendine özgü rayihası ve kokusu"

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, Kahramanmaraş'ın zeytin üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Şu anda 112 bin dekar alanda üretim yapılmakta ve 26 bin ton rekolte beklemekteyiz. Zeytinyağımızı diğer illerin zeytinyağlarından farklı kılan en önemli özellik, kendine özgü rayihası ve kokusudur. Bu da Kahramanmaraş'ın kendine has coğrafi yapısından kaynaklanıyor" dedi.

Kahramanmaraş'ın zeytin ve zeytinyağı sektöründe çevre illere kıyasla ön plana çıkmaya başladığını belirten zeytinyağı üreticisi Abdurrahim Kırkgeçit ise, "İlimizde ortalama 6 milyonun üzerinde dikili zeytin ağacı var. Bunların yaklaşık 4,5 milyonunun meyve vermeye başladığını görüyoruz. Bunlara paralel olarak her yıl düzenli şekilde 150 bin ile 200 bin arasında yeni zeytin ağacı dikiliyor. Buradan anladığımız, Kahramanmaraş artık zeytin ve zeytinyağı sektöründe 'varım' diyor. Ürünümüz tam olgunlaşmasını tamamlayamadı bundan dolayı randımanda 7 kilogramda 1 kilogram yağ elde ediliyor. 18-20 litrelik bir teneke sızma zeytinyağının fiyatı ise 5 bin natürel yağın fiyatı ise 4 bin 500 lira" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta zeytin üreticileri 112 bin dekarda 26 bin ton rekolte bekliyor - Son Dakika
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