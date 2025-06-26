Kahramanmaraş Tarhanası Artık Cips Olarak da İhraç Ediliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş Tarhanası Artık Cips Olarak da İhraç Ediliyor

Kahramanmaraş Tarhanası Artık Cips Olarak da İhraç Ediliyor
26.06.2025 10:11
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Kahramanmaraş tarhanası, cips formuyla Avrupa'da ilgi görüyor, ihracatı artıyor.

Türkiye'nin geleneksel lezzetlerinden tescilli Kahramanmaraş tarhanası, artık sadece çorba olarak değil, cips formuyla da Avrupa sofralarında yerini alıyor. Kentte her yıl 25 bin tona yakın üretilen tarhananın 10 bin tonu yurt dışına ihraç edilirken, üreticiler hem istihdama katkı sağlıyor hem de yöresel lezzeti dünya pazarına sunuyor.

Coğrafi işaret tescilli lezzetlerden Kahramanmaraş tarhanası, geleneksel yöntemlerle başlayıp modern tekniklerle üretilerek dünya pazarına açılıyor. Kentte her yıl yaklaşık 25 bin ton tarhana üretilirken, bunun 10 bin tonu yurt dışına ihraç ediliyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu pazarında da rağbet gören tarhana, iç pazarda ise 15 bin tonluk hacmiyle yerini koruyor.

Yoğurt, dövme, dağ kekiği, tuz ve su ile hazırlanan karışım, dev krom kazanlarda pişirilip dinlenmeye alınıyor. Geleneksel serme usulünün yerini alan makineli sistemle tarhana geniş kurutma alanlarına seriliyor ve güneşte kurutuluyor. Çorbalık, sofralık ve özellikle çerezlik çeşitleriyle üretilen Maraş tarhanası, 5 bine yakın kişiye de doğrudan istihdam sağlıyor.

'Cips formu ile ihracat arttı'

Tarhana üreticileri, özellikle çerezlik tarhanayı modern makineler yardımıyla cips haline getiriyor. Acılı, yoğurtlu, kremalı, kaymaklı ve fırınlanmış çeşitlerle hazırlanan bu ürünler paketlenerek başta Almanya, Fransa ve Hollanda olmak üzere çok sayıda ülkeye gönderiliyor. Avrupa sofralarında atıştırmalık olarak tüketilen cips tarhana, sağlıklı yapısı ve besin değeriyle ilgi görüyor. Bir zamanlar sadece kış aylarının çorbası olan tarhana, artık dört mevsim tüketilen ve dünya pazarlarında da yer bulan bir ürün haline geldi.

Üretici Ümmet Güngör, "Yeni sezona başladık. Kekiklerimizi dağlardan topluyoruz, yoğurdumuzu Engizek Dağı'nın eteklerinden temin ediyoruz. Tarhanamızı doğal ve hijyenik ortamda üretiyoruz. Hazırladığımız bu lezzeti Kahramanmaraş'tan yurt geneline ve yurt dışına ulaştırıyoruz. En doğal ve hijyen tarhanayı vatandaşın beğenisine sunuyoruz. Bize sabahın erken saatlerinde hayat başlıyor. Önce pişiririz, soğutma ve yoğurt ile kekiğini ekledikten sonra 1 günlük bekleme sonrası serime hazır oluyor. Serim sonrası önce firik, sonra cips şeklinde tarhana oluyor. Burada ürünlerimizi kurutup ve paketleyip müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz" dedi. Organik ve doyurucu özelliği olan tarhananın kilogram fiyatının şu anda 250 TL olduğuna da değinen Güngör, eskiden sadece Maraş'ta tüketildiğini şimdi artık çevre illerin yanı sıra Avrupa'daki ülkelere gittiğini anlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Gastronomi, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş Tarhanası Artık Cips Olarak da İhraç Ediliyor - Son Dakika

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