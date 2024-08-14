Ekonomi

ING Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Ipsos Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirdiği "Kahramanmaraşlı Kadınların İş Gücüne Katılımı ve Girişimcilik Potansiyelini Anlama Çalışması" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye ve KAGİDER'in yürüttüğü "Kadın Girişimcilere Turuncu Destek" projesi kapsamında, Kahramanmaraş'ta yaşayan kadınların iş gücüne katılımını, girişimci olma potansiyelleri ve ihtiyaçlarını belirlemek adına Ipsos Türkiye işbirliğiyle "Kahramanmaraşlı Kadınların İş Gücüne Katılımı ve Girişimcilik Potansiyelini Anlama Çalışması" adlı araştırma yürütüldü.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 51'i kendi işi olan girişimcilerden, yüzde 25'i bir başkasının yanında çalışanlardan, yüzde 10'u yakın zamanda işten ayrılanlardan, yüzde 8'i ise iş arayanlardan oluştu.

Girişimi olan kadınların çoğu girişimcilikle ilgili en az bir eğitim aldığını belirtirken özellikle finansal destek, ekip kurmak ve doğru pazarları bulma konusunda eğitime ihtiyaç duyduklarını aktardı. Girişimci adayı kadınlar ise kendi işlerini kurmak için en çok ihtiyaç duydukları konunun sermaye olduğunu belirtti.

Girişimci adayı kadınların yüzde 35'i kendi işlerini kurmak için girişimcilik eğitimine ihtiyaç duyduğuna değindi. İhtiyaç duyulan eğitim konuları ise finansal destek sağlanmasına yönelik eğitimler ile mesleki eğitimler olarak öne çıkarken girişimci adayı ve girişimci kadınların büyük çoğunluğu eğitimlere katılmak istediklerini aktardı. Katılımcıların yüzde 83'ü özel sektör tarafından verilecek eğitimlere katılım göstermek istediğini beyan etti.

Araştırma, Kahramanmaraşlı girişimci kadınları iş hayatı için motive eden en önemli unsurun "Kendi sevdiği işi yapmak" olduğunu ortaya çıkardı.

Girişimci kadınların iş kurmaktaki ana motivasyonları sevdikleri, heyecan duydukları bir işi yapmak ve topluma fayda sağlamak olurken girişimci kadınların neredeyse hepsinin kendileri ile gurur duydukları ve kendileri için en iyi kararı vermiş olduğunu düşündükleri gözlemlendi. Daha önce iş kurmaya çalışmış ya da iş kurmak isteyen kadınlar da girişimci olmak istemelerinin temel nedenlerini para kazanmak ve aynı zamanda sevdiği işi yapabilmek olarak belirtti.

Kendi işi olan kadınların işlerini kurma aşamasında en çok zorlandıkları konunun, genel olarak maliyetler ve özellikle iş yeri maliyetleri olduğuna dikkat çekildi.

Araştırma, henüz girişimi olmayan kadınların yüzde 71'nin girişimci olmak için son 3 yılda en az bir kere adım attığını ortaya koydu.

Girişimci olmak için adım atan kadınların, en çok zorlandıkları konu yüzde 67 oranıyla ekonomik nedenler olarak ön plana çıkarken, yüzde 15'i girişimcilik eğitimi ve tecrübesinin eksikliğini, yüzde 11'i ise başka bir işte çalışması nedeniyle girişimci olmakta zorluk yaşadığını belirtti.