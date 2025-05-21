Kahta\'da Ramazan Çarşısı\'nda Giyim Fuarı Açıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi, yerel esnafa destek olmak ve vatandaşlara ekonomik alışveriş imkanı sunmak amacıyla Ramazan Çarşısı'nda Giyim Fuarını hizmete açtı.

Kahta'nın kıymetli esnaflarının katılımıyla hayata geçirilen bu organizasyon, vatandaşları kaliteli ürünlerle ve uygun fiyatlarla buluşturuyor.

20 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında açık olacak fuar, geniş ürün yelpazesi, cazip fiyatlar ve sıcak bir alışveriş ortamı sunarak hem vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor hem de yerel ekonomiyi canlandırıyor.

Fuarın açılışında konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, etkinliğin sadece bir alışveriş fırsatı olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve yerel kalkınmanın bir sembolü olduğunu ifade etti.

Başkan Hallaç, "Uygun fiyatlar ve geniş ürün yelpazesiyle yerli esnafımıza destek oluyoruz. Kahta'mızın ekonomik ve sosyal yapısının temel taşı olan esnafımıza her zaman sahip çıkacağız. Bu fuar, sadece alışveriş yapılan bir alan değil; birlik, beraberlik ve kalkınmanın somut bir adımıdır. Vatandaşlarımız burada hem ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayacak hem de kendi esnafına destek vermiş olacak. Kahta Belediyesi olarak bu tür etkinliklerle halkımızla esnafımız arasında güçlü bir bağ kurmaya devam edeceğiz. Fuarımızın tüm esnafımıza ve halkımıza hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum" dedi.

Ramazan Çarşısı'nda 20 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında açık olacak Giyim Fuarı, ekonomik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Aynı zamanda yerel esnafa destek olma imkanı da sağlayan bu anlamlı etkinlik, dayanışma ve birlik ruhunu pekiştiriyor.

Kahta Belediyesi tarafından yerel esnafa destek amaçlı düzenlenen Giyim fuarına, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda esnaf katıldı. - ADIYAMAN