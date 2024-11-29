Kale Grubu'ndan Gençlere Sosyal Girişimcilik Buluşması

Ekonomi

Kale Grubunun sosyal girişimcilik ekosistemine gençleri dahil etmeyi amaçladığı, birlikte bugünün ve geleceğin sorunlarına çözüm aramaya odaklandığı "Hayata Değer Üniversite Buluşmaları"nın ilk durağı, Çanakkale oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen sanayici ve iş insanlarından biri olarak, ekonomik büyümenin yanı sıra sosyal sorumluluk bilincini ön planda tutan girişimcilik anlayışına sahip kurucusu İbrahim Bodur'un izinden giden Kale Grubu, dünyanın sorunlarına karşı duyarlı ve çözüm odaklı gençlerle toplumsal dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.

Grup, bu doğrultuda farklı alanlarda çalışan sosyal girişimcileri bir araya getirerek bilgi paylaşımı ve işbirliği ortamı yaratan, gençlerin enerjisi ve yenilikçi fikirleriyle sosyal girişimcilik ekosistemine yeni bir soluk kazandırmayı amaçladığı Hayata Değer Üniversite Buluşmaları'na başladı.

Sosyal girişimciler ile sosyal girişimcilik alanıyla tanışmak isteyen üniversite ve lise öğrencilerini bir araya getiren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin işbirliğiyle düzenlenen buluşmada, dünyanın karşı karşıya olduğu küresel sorunlar ve belirsizlik haline çözüm bulmak için gençlerle birlikte yaratılacak "yeni paradigmanın", temel adımları tartışıldı.

Oturumlar düzenlendi

Moderatörlüğünü Onarım Atölyesi Kurucusu Ekin Al'ın üstlendiği etkinliğin açılış konuşmasını, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu yaptı.

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen buluşmada, geçmişin hatalarından ders alınarak çok daha sorumlu bir yaklaşımın benimsenmesi, yeni paradigmanın sadece ekonomik kazanç değil, insan hakları, çevre ve sosyal adaleti önceliklendiren değerleri benimsemesi gerektiği vurgulandı.

Etkinliğin ilk bölümünde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Dr. Ayşe Gülce Uygun ve Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Etki Yatırımları Bölüm Başkanı Rana Birden'in katılımıyla "Çanlar Kimin için Çalıyor? Gelecekte Bizi Ne Bekliyor?" başlıklı oturum gerçekleştirildi.

İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür'ün yönetiminde düzenlenen "Küreselden Yerele Dönüşüm: Kesişim Noktasında Çanakkale" başlıklı oturumda ise Çanakkale Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Recai Başaran, Çanakkale Bienali İnisiyatifi Yönetici Küratör ve Eş Direktörü Deniz Erbaş ve Nevruz Köyü Kadınları Kooperatif Başkanı Canan Aydın'ın katılımıyla küresel sorunlara yerel bazda nasıl çözümler getirilebileceği tartışıldı.

Organizasyonun ikinci bölümü, "Yeni Paradigmada Çözümün Anahtarı: İş Birliği" başlıklı oturumla başladı. Kale Holding Sosyal Girişim Programları Yöneticisi Okan Pala'nın yönettiği oturumda, birbirinden farklı sektör ve alanlarda işbirliğinin öneme işaret edildi. Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) Proje Koordinatörü Hande Kara, İdema Genel Müdürü Anıl Gökrenk ve Balıkçı Kadınlar Derneği Kurucusu Huriye Göncüoğlu, günümüzde yaşanan krizlere etki odağında ortaklaşa cevaplar geliştirmek gerektiğine dikkati çekti.

Kale Grubunun mevcut sorunların yanı sıra daha iyi bir gelecek inşa etme umudunu ortaya koyan "İyi Bak Dünyana" çağrısından esinlenen oturumda ise Kale Grubu Programlar ve Toplumsal Etki Yatırımları Müdürü Deniz Kaçaroğlu Türker'in yönetiminde; Wastespresso Kıdemli İş Geliştirme Uzmanı Mine Okyay, Köy Okulları Değişim Ağı Eş Direktörü Esra Yıldırmış ve Esmiyor Yönetici Ortağı Naz Yaman, "Dünyaya nasıl daha iyi bakabiliriz?" sorusunun cevabını aradı.

Katılımcıların ve dinleyicilerin daha sürdürülebilir yaşam için yeni bir paradigmaya ihtiyaç olduğu görüşünde birleştiği etkinliğin sonunda, "Ben nasıl dönüşüm başlatabilirim?" başlıklı atölye çalışması düzenlendi. Farklı gruplara ayrılan ve seçtikleri sürdürülebilir kalkınma amacı odağında bir çözüm önerisi ortaya koymayı amaçlayan gençler, daha sonra çalışmalarını konuklara anlattı.

Gençler, böylece doğru ortam ve destek sağlandığında, daha iyi bir dünya için proaktif rol üstlenebileceklerini ve hayata geçirecekleri projelerle daha iyi bir gelecek inşa edebileceklerini gösterme fırsatı buldu.