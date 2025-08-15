Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu Çalıştayı Tamamlandı

15.08.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UFUK 2040 çalıştayı, Batı Akdeniz bölgesinin kalkınma vizyonunu belirlemek için yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü (KAGM) koordinasyonunda kalkınma ajanslarının gelecek vizyonunu belirlemek amacıyla yurt sathında başlatılan UFUK 2040: Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu çalıştaylarının Antalya, Burdur ve Isparta'yı, kapsayan Batı Akdeniz ayağı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreterliğinde gerçekleştirildi. Çalıştaya bölge illerinden gelen özel sektör paydaşları, kamu kurum-kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve ajans personeli katıldı.

Katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla planlanan Ufuk 2040 süreci kapsamında; geçmişin ve bugünün değerlendirilmesi ile önümüzdeki döneme yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda geçmişten geleceğe uzanan değerlendirmeler yapıldı. "Geçmişimiz" temasında ajansın bölgeye kazandırdığı en önemli katkılar, güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken alanlar konuşuldu. Katılımcılar, geçmişte hayata geçirilen projelerin etkilerini ve devam etmesi gereken çalışmaların altını çizdi.

"Bugünümüz" oturumunda ise ajansın mevcut çalışma gündeminin bölgesel kalkınma ihtiyaçlarıyla uyumu, kritik görev üstlenilen alanlar ve yeni gelişmelere verilen tepkiler tartışıldı. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesinin önemli bir bileşeni olan Yerel Kalkınma Hamlesi teşvik programının bölgedeki yansımaları masaya yatırıldı. "Geleceğimiz" başlığında ise Kalkınma Ajanslarının 2040'a uzanan stratejik hedefleri, korunması gereken görevleri, bırakılması gereken roller ve başarı ölçütleri ele alındı. Ortak akıl ile belirlenen öneriler, bölgenin kalkınma vizyonunu daha güçlü ve görünür kılacak yol haritasının temelini oluşturdu.

Çalıştaya dair açıklamalarda bulunan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler; "Çalıştayımızda ajansların kuruluşundan bugüne geçirdiği dönüşüm kapsamlı bir biçimde ele alındı. Ayrıca, 2006 yılından bu yana kalkınma ajanslarının gelişiminde belirleyici rol oynayan kilit çalışmalar ve başarı hikayeleri değerlendirildi. Bunların yanında üç farklı çalışma grubunun yürüttüğü çalışmayla ajansların mevcut durum analizleri gerçekleştirildi; fırsatlar ve tehditler masaya yatırıldı. Geçmiş deneyimler ve güncel analizler ışığında, ajansların 2040 stratejisine yön verecek anahtar başarı göstergeleri ve odak alanları somutlaştırıldı.

Çalıştayda; insan odaklı kalkınma, yeşil ve dijital dönüşüm, mekan temelli politikalar, sosyal etki, yapay zeka, açık inovasyon, girişimcilik gibi odak alanlarına yoğunlaşılmasına dair öneriler sıkça dile getirildi. Ajansların bölgesel kalkınma konusunda Türk kamu idaresinde referans alınan bir kurum olması ve dönüşen, dönüştüren, ilham veren, etki oluşturan, yenilikçi ve çevik bir yapıyla Türkiye'nin kalkınma hikayesine liderlik etmesi yolunda insan kaynağı, kurumsal ve fiziki altyapı, mevzuat ve atılması gereken diğer önemli adımlarla ilgili derinlemesine analizler yapıldı.

Toplantı grup sunumları ve değerlendirmelerin ardından son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji, Politika, antalya, Ekonomi, Akdeniz, Ajans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü
Tekirdağ’da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp Tekirdağ'da yasağa uyulmayan denizde can pazarı yaşandı: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
Beşiktaş’ın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Murat Kapki’nin savcılık ifadesi olay Sözleri Mücahit Birinci’yi zora sokacak Murat Kapki'nin savcılık ifadesi olay! Sözleri Mücahit Birinci'yi zora sokacak
Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı Eski Bolu Belediyespor Başkanı Abdullah Onur Tutuklandı
İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv’i ziyaret edebilir İsrail basını: ABD Başkanı Trump gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
Berke Özer, Lille’e transfer oldu İşte bonservis bedeli Berke Özer, Lille'e transfer oldu! İşte bonservis bedeli
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
Sakarya’da trafikte dehşet anları Çekiç, sopa ne varsa kullandılar Sakarya'da trafikte dehşet anları! Çekiç, sopa ne varsa kullandılar

15:46
Ankara’da okul servislerine yüzde 30 zam
Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
16:03
Alaska’daki görüşme öncesi Trump’tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor
Alaska'daki görüşme öncesi Trump'tan açıklama: Putin öldürerek müzakere yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 16:56:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.