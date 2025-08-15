Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu Çalıştayı Tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü (KAGM) koordinasyonunda kalkınma ajanslarının gelecek vizyonunu belirlemek amacıyla yurt sathında başlatılan UFUK 2040: Kalkınma Ajansları Gelecek Vizyonu çalıştaylarının Antalya, Burdur ve Isparta'yı, kapsayan Batı Akdeniz ayağı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreterliğinde gerçekleştirildi. Çalıştaya bölge illerinden gelen özel sektör paydaşları, kamu kurum-kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve ajans personeli katıldı.

Katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla planlanan Ufuk 2040 süreci kapsamında; geçmişin ve bugünün değerlendirilmesi ile önümüzdeki döneme yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda geçmişten geleceğe uzanan değerlendirmeler yapıldı. "Geçmişimiz" temasında ajansın bölgeye kazandırdığı en önemli katkılar, güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken alanlar konuşuldu. Katılımcılar, geçmişte hayata geçirilen projelerin etkilerini ve devam etmesi gereken çalışmaların altını çizdi.

"Bugünümüz" oturumunda ise ajansın mevcut çalışma gündeminin bölgesel kalkınma ihtiyaçlarıyla uyumu, kritik görev üstlenilen alanlar ve yeni gelişmelere verilen tepkiler tartışıldı. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesinin önemli bir bileşeni olan Yerel Kalkınma Hamlesi teşvik programının bölgedeki yansımaları masaya yatırıldı. "Geleceğimiz" başlığında ise Kalkınma Ajanslarının 2040'a uzanan stratejik hedefleri, korunması gereken görevleri, bırakılması gereken roller ve başarı ölçütleri ele alındı. Ortak akıl ile belirlenen öneriler, bölgenin kalkınma vizyonunu daha güçlü ve görünür kılacak yol haritasının temelini oluşturdu.

Çalıştaya dair açıklamalarda bulunan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler; "Çalıştayımızda ajansların kuruluşundan bugüne geçirdiği dönüşüm kapsamlı bir biçimde ele alındı. Ayrıca, 2006 yılından bu yana kalkınma ajanslarının gelişiminde belirleyici rol oynayan kilit çalışmalar ve başarı hikayeleri değerlendirildi. Bunların yanında üç farklı çalışma grubunun yürüttüğü çalışmayla ajansların mevcut durum analizleri gerçekleştirildi; fırsatlar ve tehditler masaya yatırıldı. Geçmiş deneyimler ve güncel analizler ışığında, ajansların 2040 stratejisine yön verecek anahtar başarı göstergeleri ve odak alanları somutlaştırıldı.

Çalıştayda; insan odaklı kalkınma, yeşil ve dijital dönüşüm, mekan temelli politikalar, sosyal etki, yapay zeka, açık inovasyon, girişimcilik gibi odak alanlarına yoğunlaşılmasına dair öneriler sıkça dile getirildi. Ajansların bölgesel kalkınma konusunda Türk kamu idaresinde referans alınan bir kurum olması ve dönüşen, dönüştüren, ilham veren, etki oluşturan, yenilikçi ve çevik bir yapıyla Türkiye'nin kalkınma hikayesine liderlik etmesi yolunda insan kaynağı, kurumsal ve fiziki altyapı, mevzuat ve atılması gereken diğer önemli adımlarla ilgili derinlemesine analizler yapıldı.

Toplantı grup sunumları ve değerlendirmelerin ardından son buldu. - ANTALYA