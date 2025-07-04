Kalyon İnşaat, Tuna Nehri Geçişini Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kalyon İnşaat, Tuna Nehri Geçişini Tamamladı

04.07.2025 16:33
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Kalyon İnşaat, Romanya'daki doğalgaz boru hattı projesinin en zorlu aşamasını başarıyla tamamladı.

Kalyon İnşaat, 2023 Haziran'da inşaatına başladığı Romanya'nın Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı projesinin en zorlu aşamasını başarıyla gerçekleştirerek Tuna Nehri geçişini tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projenin 4 nehir geçişinin en uzunu olan 1815 metrelik Tuna Nehri geçişi 63 metre derinlikte ve 151 adet 12 metrelik borunun inşası ile gerçekleşti. Kalyon İnşaat bu geçişin çapı, jeolojik karmaşıklığı ve mobilize ekipman ölçeği dolayısıyla uygulamada birçok ilke imza attı.

Kalyon İnşaat tarafından yapılan Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı projesi "Avrupa Birliği Ortak Fayda Projesi" listesinde yer alıyor.

Yapım bedeli 500 milyon avro olan proje, Romanya'nın Karadeniz'de yer alan doğal gaz rezervlerinde yapacağı kapasite artırımı ile çıkaracağı ilave gaz kaynaklarını ülkenin iç kesimlerindeki bağlantı noktalarına ulaştırarak Avrupa Birliği ile Romanya'nın artan gaz ihtiyacının karşılanması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından önem taşıyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle, Ukrayna üzerinde Avrupa'ya gaz akışının sekteye uğradığı son dönemde, Slovakya başta olmak üzere Almanya, İtalya, Hollanda, Avusturya gibi ülkelerin enerji tedarikin de sorun yaşamaya başlaması, şu anda devam etmekte olan projenin taşıdığı kritik önemi vurguluyor.

Tuna Nehri geçişinin tamamlanmasıyla birlikte projenin son aşaması da başarıyla gerçekleştirilmiş olurken, son bağlantıların yapılmasının ardından Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı'nın kısa süre içerisinde hizmete alınması planlanıyor.

"Bir kahramanlık hikayesi ortaya çıkarma gayretindeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, projenin en zorlu ve önemli aşaması olan Tuna Nehri geçişini başarıyla tamamladıklarını belirtti.

Kalyoncu, Tuna Nehri'nin hatıralarında Plevne Marşı olarak bilinen kahramanlık marşının bir simgesi olarak yer aldığını paylaşarak, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerle yerli ve milli bir şirket olarak ülkemizi uluslararası alanda gururla temsil ettik. Bu projemizle de tıpkı Plevne Marşı'nda olduğu gibi bir kahramanlık hikayesi ortaya çıkarma gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'ya gaz iletiminde büyük rol oynayacak Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğal Gaz Boru Hattı projesinin en zorlu aşaması olan Tuna Nehri geçişini başarıyla tamamlamış olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Kalyoncu, "Bu aşamada en önemli jeolojik zorluk, yüksek bir sondaj kuyusu istikrarsızlığı riski oluşturan zemin koşullarının varlığıydı. Bu sorunlar için, uygulama öncesinde ek jeoteknik araştırmalar ve mühendislik iyileştirmeleri yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bıraktık"

Kalyoncu, projenin Tuna Nehri geçişinde boru güzergahında yaşanabilecek olası yeraltı çöküntülerini önlemek adına, daha stabil olan kireç taşının içerisinden geçecek şekilde dizayn çalışmalarını revize ettiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Derinliği 62,74 metreye indirdik. Projenin nehir geçişi, Avrupa'da yapılan en uzun yatay yönlü sondaj (HDD) nehir geçiş uygulamalarından biri olma özelliği taşıyor. HDD geçişlerinin başarıyla gerçekleştirilmesi, kazısız teknolojide önemli bir başarıya işaret ediyor. Zorlu zemin koşulları, özel olarak tasarlanmış çözümler ve büyük ölçekli ekipman mobilizasyonunun birleşimi, bu projeleri Avrupa'da dönüm noktası olan geçişler olarak ayırmaktadır.

Karadeniz Kıyısı-Podişor Doğalgaz Boru Hattı projesi, bizim için ihale sürecinden bu yana büyük önem taşıyor. AB ihale kanunlarına göre yapılan ihaleyi, Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakıp teknik olarak tam puan alarak kazandık. O günden bu yana da işinin ehli profesyonel ekiplerimizle, büyük bir titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyor, projenin son fazını tamamlamış bulunuyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kalyon İnşaat, Tuna Nehri, Karadeniz, Ekonomi, Romanya, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kalyon İnşaat, Tuna Nehri Geçişini Tamamladı - Son Dakika

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