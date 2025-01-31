Kalyon PV Halka Arz Ediliyor

Ekonomi

Güneş paneli değer zincirinin her aşamasında yer alan Avrupa'nın ilk dikey entegre tesisi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ (Kalyon PV) halka arz oluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arz 5-6-7 Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile gerçekleşecek. Bu süreçte, pay başına 70,30 liradan talep toplanacak.

İş Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin liderlik ettiği halka arzda, toplam 46 milyon 334 bin 639 lira nominal değerli paylar satışa sunulacak. Payların tamamının satılması durumunda, şirketin çıkarılmış sermayesi 375 milyon 300 bin liradan 411 milyon 441 bin 18 liraya yükselerek halka açıklık oranı yüzde 11,26 olarak gerçekleşecek.

Pay başına satış fiyatı 70,30 lira olarak belirlenen 3,3 milyar lira büyüklüğündeki halka arzın yüzde 78'i (36 milyon 141 bin 18 lira nominal) sermaye artırımı, yüzde 22'si (10 milyon 193bin 621 lira nominal) ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Halka arzda yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile dağıtım yapılacak.

Halka arz gelirlerinin yüzde 25'i yeni ve devam eden yatırımlarda, yüzde 30'u kredi geri ödemelerinde, kalan yüzde 45'i ise işletme sermayesi olarak kullanılacak.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Kalyon PV'nin Üst Yöneticisi Dr. İhsan Kulalı, Türkiye'nin artan enerji ihtiyacının yerli ve aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimi ile istikrarlı bir şekilde sağlanmasına en büyük katkı veren şirketlerden biri olduklarını belirterek, "Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle, bir yandan güneş teknolojileri iyileştirme yatırımları ve kapasite kullanımını yükseltmeye yönelik yatırımlar yaparken, diğer taraftan geniş bir yatırımcı kitlesiyle güneşi arkamıza alarak gelecek nesillerimize daha temiz bir dünya bırakacağız." ifadelerini kullandı.

Kulalı, halka arz başvurusunun onaylanmasının ardından açıklamalarda bulunarak, " İnşaat, enerji, yatırım-işletme, sanayi gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, yenilikçi projeleri ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ile ülke ekonomisine ve topluma değer katan Kalyon Holding'in en önemli yatırımlarından biri olan Kalyon PV, artan enerji ihtiyacının yerli ve aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimi ile istikrarlı bir şekilde sağlanmasına katkı verme amacıyla kurulmuş bir şirket. Güneş paneli, hücre, wafer ve ingot üretimi aşamalarını tek çatı altında toplayan Avrupa'nın ilk dikey entegre üretim fabrikası." bilgisini paylaştı.

Ürettikleri panellerin yaklaşık yüzde 90'a varan yerlilik oranına sahip olduğuna işaret eden Kulalı, "2023'te Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin yenilenebilir enerji vizyonunu açıklayarak 2035 yılında Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinin 53 gigavat olacağının altını çizmişti. Bugün bu rakam yaklaşık 20 gigavat. 10 yıl sonra 53 gigavata ulaşabilmek için her yıl yaklaşık 3-4 gigavatlık kurulum yapılması gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye güneş enerjisinde altın çağını yaşayacağı bir döneme giriyor. Bizler de ülkemizin belirlediği hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ürün ve hizmetlerimizde her zaman üst kaliteyi hedefleyerek, ulusal ve uluslararası sertifikalara akredite biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulalı, Kalyon PV'nin, yerli ve milli güneş teknolojileri üretimiyle Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörü ve yeşil dönüşümde kilit role sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2025 hedefimiz ülkemizde yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu güneş panellerini ve sektörün ithal ettiği panel ara ürünlerini pazara sunarak sektörün yerlileşmesine katkıda bulunmak. Yüksek verimli panellerimizin yanı sıra wafer ve hücrelerimizin satışını 2025 içerisinde artırmayı hedefliyoruz. Ara ürün talebinin Kalyon PV ürünleriyle yerli kaynaklarımızla karşılanması, sektörümüzün ülkemizde gelişmesi bakımından bir kaldıraç görevi görecek. Bugün, Türk mühendislerimizin akıl teri ile geliştirilen yerli güneş hücreleri ABD'deki uzay şirketlerinin uydularında "uzay hücreleri" olarak kullanılıyor. Uyduların elektrik üretimini sağlayan bu hücreler, yüksek verimlilik ve kalite standartlarında, zorlu uzay koşullarında çalışabilecek şekilde tasarlanıyor. ABD'ye ihraç ettiğimiz uzay hücrelerinin tasarımlarının Ar-Ge merkezimizde, üretimlerinin ise Kalyon PV fabrikamızda yapılmış olması şirketimiz ve ülkemiz için bir gurur kaynağıdır."