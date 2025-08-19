Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor - Son Dakika
Ekonomi

Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

19.08.2025 14:04
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sendika temsilcileri, Kamu İşveren Heyeti ile toplandı.

8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu İşveren Heyeti ile hizmet kollarındaki sendika temsilcileri, hizmet kollarındaki teklifleri değerlendirmek üzere yetkili sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Birleşik Kamu-iş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Bakan Işıkhan ile dün bir araya geldi. Görüşmede, Kamu İşveren Heyeti, 8'inci Dönem Toplu Sözleşmeye ilişkin son teklifini sendikalara iletti.

Buna göre 2026 yılı ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027 ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ay içinse yine yüzde 4 teklif edildi. Yapılan son teklif, sendikalar tarafından kabul edilmezken, sendika temsilcilerinden takvimdeki süreç bitmeden yeni bir teklifle gelinmesi gerektiği vurgulandı.

11 hizmet kolundaki teklifleri değerlendirilecek

Süreçte görüşmelerin son günü olan 19 Ağustos'ta ise hizmet kollarında görüşmeler devam ediyor. Bu çerçevede, Kamu İşveren Heyeti, hizmet kollarındaki yetkili sendikaların tekliflerini değerlendirmek üzere, sendika temsilcileriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplam 11 hizmet kolundaki teklifleri değerlendirecek Kamu İşveren Heyeti, raporlarını sendika temsilcilerine iletecek.

Uzlaşma sağlanmazsa Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek

Ağustos ayı içinde hükümet ve sendikalar arasında anlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girecek. 11 üyeden oluşan heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak. Başvurudan itibaren 5 gün içinde karar açıklanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
