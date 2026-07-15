Kanada Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tutuyor - Son Dakika
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Kanada Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tutuyor

15.07.2026 17:44
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BoC, politika faizini %2,25'te bıraktı; Kanada ekonomisi iyileşme sinyalleri gösteriyor.

NEW Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste 6. toplantısında politika faizini yüzde 2,25'te sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinde değişikliğe gidilmediği bildirildi.

Açıklamada, gecelik faiz oranının yüzde 2,25, banka faizinin yüzde 2,5 ve mevduat faizinin yüzde 2,20'de tutulduğu belirtildi.

Kanada ekonomisinin iyileşme sinyalleri verdiğine işaret edilen açıklamada, büyümenin toparlandığı ve enflasyonun yakın zamandaki ani yükselişinin ardından kademeli olarak gevşemesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, Orta Doğu'daki savaş ve ABD ticaret politikasıyla ilgili önemli riskler ve belirsizliklerin ise varlığını sürdürdüğü vurgulandı.

İkinci çeyrekte Kanada'da ekonomik büyümenin yeniden başladığına dair açık işaretler olduğu belirtilen açıklamada, büyümenin yüzde 2,5 olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, 2026'da yüzde 0,7'lik Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının ardından ekonominin hem 2027 hem de 2028'de yüzde 1,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Tüketici enflasyonunun, büyük ölçüde Orta Doğu'daki savaşla bağlantılı benzin fiyatlarındaki artışın etkisiyle, mayısta yüzde 3,2 seviyesine ulaştığı anımsatılan açıklamada, benzin hariç tutulduğunda enflasyonun yüzde 2,2 olduğu ve çekirdek enflasyonun yüzde 2 civarında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, kısa vadeli enflasyon beklentileri, benzin fiyatlarındaki değişimlere duyarlılık gösterse de uzun vadeli enflasyon beklentilerinin çıpalanmış durumda olduğu belirtildi.

Mevcut politika faizinin ekonomik toparlanmayı sürdürmek ve enflasyonu yeniden yüzde 2'lik hedefe döndürmek için uygun olmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, belirsizliğin hala yüksek olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, Kanada ekonomisinin gücü ve enflasyon görünümünün değerlendirileceği belirtilerek, Bankanın gerektiğinde para politikasında ayarlama yapmaya hazır olduğunun altı çizildi.

BoC, en son Ekim 2025'te faiz oranında ayarlamaya gitmiş, politika faizini yüzde 2,50'den yüzde 2,25'e çekmişti.

Aralık 2025'te ise politika faizini sabit tutan Banka, bu yıl ocak, mart, nisan ve haziranda gerçekleştirdiği toplantılarda da politika faizini değiştirmemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kanada Merkez Bankası Faiz Oranını Sabit Tutuyor - Son Dakika

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