Kanser Haftası'nda Novartis Onkoloji'den "Kansere Karşı 1 Şey Söyle" - Son Dakika

Türkiye'de onkoloji ve hematoloji alanındaki 20 ürünü ve 100'e yakın çalışanıyla hastaların yaşamlarını iyileştirmek için çalışan Novartis Onkoloji Türkiye, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında MetAmazon (Metastatik Meme Kanseri Derneği) ve Marmara Onkoloji Derneği ile iş birliğine imza atarak "Kansere Karşı 1 Şey Söyle" projesini hayata geçirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, toplumun her kesiminde kansere yönelik farkındalığı artırmak ve erken teşhisin önemine vurgu yapmak üzere 1-7 Nisan tarihleri arası Kanser Haftası olarak kutlanıyor.

2016 yılında Novartis Onkoloji önderliğinde kanser hastaları ve hasta yakınlarını bilinçlendirmeye yönelik başlatılan "Kansere Karşı 1'iz" farkındalık projesinin devamı niteliği taşıyan "Kansere Karşı 1 Şey Söyle" projesiyle kanser hastalığına dikkati çekerek hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının sesi olmak ve toplumsal farkındalığı artırmak hedefleniyor.

"Kanserle mücadelede yenilikçi tedaviler geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novartis Onkoloji Türkiye Genel Müdürü Pınar Üstündağ, kanser hastalarının yaşamlarını iyileştirmek için yenilikçi tedaviler geliştirmek üzere çalıştıklarını belirterek, "Novartis Onkoloji olarak yıllara dayanan kanser alanındaki tecrübemiz, yenilikçi tedavi yaklaşımlarımız, güçlü iş birlikleri ve farkındalık projelerimizle, dünyada 80'i aşkın ülkede 10 binin üzerinde çalışanımızla onkoloji alanında sürdürülebilir etki yaratmak için çalışıyoruz. Global olarak hedefe yönelik tedaviler, hücre ve gen terapileri, immünoterapi ve radyoligand tedavisi olmak üzere 4 farklı alanda çalışmalarımızı ve araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Meme kanseri, akciğer kanseri, melanom, böbrek kanseri ve hematoloji odaklandığımız alanların başında geliyor. Global olarak 22 onaylı ürünümüz ve geliştirdiğimiz 25 farklı molekülümüz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de de onkoloji ve hematoloji alanlarına odaklanarak kanserle mücadelede önemli bir rol oynadıklarını belirten Üstündağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'de devam eden 30'un üzerinde klinik çalışmamızla kanser alanında en fazla klinik araştırma yapan firmalardan biriyiz. Yeni tedavilerin keşfi için araştırma ve geliştirmeye önem veriyoruz. Bu alanda bugüne dek yaptığımız katkılar bize gurur veriyor ve gelişim imkanlarını artırarak toplum için daha fazla değer yaratmak üzere çalışmalarımızı azimle sürdürüyoruz. Novartis Onkoloji Türkiye olarak hedefimiz bilime dayalı yenilikler yoluyla hastalar için daha iyi tedavi sonuçları sağlamak, nihai amacımız ise insan sağlığına katma değer yaratan sonuçlara ulaşmak. Kanserle mücadelede tedavilerin elbette çok büyük bir önemi var. Ama toplumda kanser farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar da kanserle mücadelede önemli bir yere sahip. Novartis Onkoloji Türkiye ekibi olarak ilgili dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak şirket içi ve dışında birçok proje geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de toplumun kanser hakkında bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Toplumda kanser farkındalığının artırılmasına katkı

Her yıl Kansere Karşı 1'iz projesi kapsamında çeşitli kanser türlerine odaklandıklarını belirten Pınar Üstündağ, "MetAmazon (Metastatik Meme Kanseri Derneği) ve Marmara Onkoloji Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Kansere Karşı 1 Şey Söyle projesiyle kansere karşı hastalar, hasta yakınları, hekimler ve Novartis olarak, hepimizin bir bütünün parçaları olduğumuzun altını çizmek istedik. Bu birlikteliğin ve gücün farkında olarak bu projeyi başlattık. Amacımız kanserle yaşayanlara yalnız olmadıklarını hatırlatacak, onlara birlik olmanın gücünü hissettirecek '1' şeyler söylemek." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Novartis Onkoloji, 2016 yılında kanser hastalığında psikolojik desteğin önemine dikkat çekmek amacıyla ilgili derneklerle iş birliği içinde "Kansere Karşı 1'iz" farkındalık projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında hastalar ve hasta yakınlarının tedavi sürecinde merak ettikleri soruların yanıtlarını uzman bir onko-psikolog aracılığıyla alabilecekleri, YouTube üzerinden ücretsiz ve kolayca ulaşabilecekleri Kansere Karşı 1'iz platformu oluşturuldu. Platformla bugüne kadar Türkiye genelinde 70 milyondan fazla izlenme elde edildi.