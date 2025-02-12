Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Çalıştayı Başladı

Kapadokya\'da Sıcak Hava Balonu Çalıştayı Başladı

Nevşehir'de sıcak hava balonculuğu emniyet ve teknolojileri üzerine çalıştay düzenleniyor.

12.02.2025 13:22
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Nevşehir'de düzenlenen "Sıcak Hava Balonu Sektöründe Emniyet, Teknoloji ve Gelecek Perspektifleri" konulu çalıştay başladı.

Kapadokya Üniversitesince (KÜN) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) desteğiyle kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda, SHGM yetkilileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve pilotlar bir araya geldi.

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sıcak hava balonculuğunda uluslararası standartlara uygun denetim mekanizmalarını hayata geçirerek güvenlik konusunda önemli bir noktaya yükseldiğini belirtti.

Sektörün gelişerek büyümesinin, yeni proje ve çalışmalarla mümkün olabileceğini vurgulayan Öztürk, "Her zaman daha iyisini yapmak, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek süreçleri daha güvenli hale getirmek en büyük sorumluluklarımızdan biridir." dedi.

Öztürk, havacılık sektörünün teknolojik gelişmelere hızla adapte edilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Balon üretiminden hava trafik kontrol sistemlerine, meteorolojik analizlerden pilot eğitimine kadar birçok noktada modern teknolojilerin kullanımı büyük önem arz etmektedir. Yapay zeka destekli hava tahmin sistemleri, dijital izleme ve yönlendirme mekanizmaları, pilot eğitiminde simülasyon teknolojilerinin kullanımı gibi inovatif çözüm, sektörün geleceğinde belirleyici olacaktır. Gelecek perspektifimizi doğru çizmek, sektörün sürdürülebilir büyümesini sağlamak zorundayız. Çevre dostu uygulamalar, karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği sağlayan yeni tasarımlar, bölgesel işbirlikleri ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacak projeler, bu noktada büyük önem taşımaktadır."

"Son yıllarda Türkiye'de bu sektör ziyadesiyle gelişti"

SHGM Genel Müdür Yardımcısı Feyzullah Çınar ise çalıştayın, Türkiye'nin sıcak hava balonculuğu alanındaki büyümesi ve gelişmesine katkı sunacağına inandığını belirtti.

Çınar, "Sıcak hava balon sektörü sadece turizmin değil, sivil havacılığın da önemli bir bileşenidir. SHGM olarak sıcak hava balon operasyonlarının mevzuatsal düzenlemeleri ve operasyonel gereklilikleriyle ilgili yoğun şekilde çalışmaktayız. SGHM'nin 4 temsilciliği var, birisi de Kapadokya'da. Dolayısıyla sıcak hava balon operasyonlarını çok önemsiyoruz. Son yıllarda Türkiye'de bu sektör ziyadesiyle gelişti, bundan da büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da sıcak hava balonculuğunda emniyet, teknoloji ve gelecek perspektiflerini ortak akılla organize etmek amacıyla çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

Çalıştayın başarıyla tamamlanmasını dileyen Karasar, şunları kaydetti:

"Havacılık sektöründe, gelişen teknoloji ve değişen düzenlemelerle her geçen gün büyük dönüşüm gerçekleşmektedir. Sıcak hava balonculuğu da bu dönüşümden payını alarak artan emniyet standartları ve yenilikçi uygulamalarla değişim göstermektedir. Türkiye, sıcak hava balonculuğu alanında dünyanın önde gelen merkezi. Bu başarının altında SHGM, üniversite, pilotlar ve sektör bileşenleri ile macera turizmine gönül vermiş olanların çok büyük bir payı var."

Konuşmaların ardından çalıştay oturumlarla devam etti.

Sivil havacılık sektöründe kurumsal dönüşümden sıcak hava balonlarında uçuş emniyeti ve operasyonel düzenlemelere kadar geniş bir yelpazede güncel düzenlemeler, teknolojik yenilikler ve gelecekteki potansiyel gelişmelerin ele alınacağı çalıştay, 14 Şubat Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Çalıştayı Başladı - Son Dakika

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