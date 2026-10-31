Kapalıçarşı'da külçe altın yüzde 1,18 düşerken dolar yüzde 0,48 yükseldi

Kapalıçarşı'da külçe altın yüzde 1,18 düşerken dolar yüzde 0,48 yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kapalıçarşı'da altın ve bazı yabancı para birimlerinin TL fiyatlarına ilişkin haftalık ile 2025 sonuna göre değişim verileri paylaşıldı. Külçe altın haftalık yüzde 1,18 gerilerken ABD Doları yüzde 0,48 arttı ve doların 2025 sonuna göre yükselişi yüzde 16,67 olarak kaydedildi.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2025 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2025 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|6.002,00
|6.370
|6.295
|-1,18
|4,88
|Cumhuriyet
|40.464,00
|41.880
|41.180
|-1,67
|1,77
|ABD Doları
|42,8090
|49,7060
|49,9460
|0,48
|16,67
|Avro
|50,2320
|55,7790
|55,7220
|-0,10
|10,93
|İngiliz Sterlini
|57,8850
|66,5890
|66,8820
|0,44
|15,54
|İsviçre Frangı
|54,2890
|60,3750
|60,6120
|0,39
|11,65
Kaynak: AA
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