Kapalıçarşı'da külçe altın yüzde 1,18 düşerken dolar yüzde 0,48 yükseldi - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da külçe altın yüzde 1,18 düşerken dolar yüzde 0,48 yükseldi

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Kapalıçarşı'da altın ve bazı yabancı para birimlerinin TL fiyatlarına ilişkin haftalık ile 2025 sonuna göre değişim verileri paylaşıldı. Külçe altın haftalık yüzde 1,18 gerilerken ABD Doları yüzde 0,48 arttı ve doların 2025 sonuna göre yükselişi yüzde 16,67 olarak kaydedildi.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.3706.295-1,184,88
Cumhuriyet40.464,0041.88041.180-1,671,77
ABD Doları42,809049,706049,94600,4816,67
Avro50,232055,779055,7220-0,1010,93
İngiliz Sterlini57,885066,589066,88200,4415,54
İsviçre Frangı54,289060,375060,61200,3911,65
(Sürecek)

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriKapalıçarşıEkonomiFinansSon Dakika

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