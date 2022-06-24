İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Bir Önceki Aya Göre 0,6 Puan Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 77,5 oldu.

TCMB, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 771 iş yerini kapsayan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; kapasite kullanımı, haziran ayında da geriledi.

İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,6 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesine indi.