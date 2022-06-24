İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Bir Önceki Aya Göre 0,6 Puan Azaldı - Son Dakika
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İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Bir Önceki Aya Göre 0,6 Puan Azaldı

24.06.2022 10:04
İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Bir Önceki Aya Göre 0,6 Puan Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 77,5 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 77,5 oldu.

TCMB, imalat sanayisinde faaliyet gösteren bin 771 iş yerini kapsayan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; kapasite kullanımı, haziran ayında da geriledi.

İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,6 oldu. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 77,5 seviyesine indi.

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Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Bir Önceki Aya Göre 4,9 Puan Düştü Tcmb: Finansal Hizmetler Güven Endeksi Bir Önceki Aya Göre 4,9 Puan Düştü
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Bir Önceki Aya Göre 0,6 Puan Azaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İmalat Sanayisinde Kapasite Kullanım Oranı Bir Önceki Aya Göre 0,6 Puan Azaldı - Son Dakika
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