Kapıkule\'de Bulgar Araçlara Ücret Uygulaması Başladı

Ekonomi

Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından geçen Bulgaristan plakalı araçlardan "tam mütekabiliyet" esasına bağlı olarak ücret alınmaya başlandı.

Bulgaristan'ın ülkesine giren otomobillerden dezenfeksiyon ücreti adı altında 7 leva aldığı uygulamayı yeniden hayata geçirmesi sonrası Türk tarafında da Bulgaristan plakalı otomobillerden 80 lira, 3,5 ton ağırlığının üzerindeki araçlardan da 160 lira ücret alınmaya başlandı.

Türkiye bu uygulamayı daha önce 2014 yılında da tam mütekabiliyet esasıyla bir süre sürdürmüştü. Komşu ülkenin uygulamayı durdurması üzerine Türk tarafında da uygulamaya son verilmişti.

Komşudaki "altın göl" olarak biliniyor

Bulgaristan'da dezenfeksiyon sistemi, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı'nın kararıyla Kapıkule'den geçen araçlar için 2009 yılında şap hastalığına karşı kurulmuştu.

Bulgaristan hazinesini maddi açıdan rahatlattığı için "altın göl" olarak bilinen ve özel şirketin yürüttüğü uygulama, 2013 yılında "yolsuzluk" yapıldığı gerekçesiyle kaldırılmış, Mayıs 2014'te yeniden uygulamaya sokulmuştu.

Bulgaristan Tarım Bakanlığı, 2023 yılında Türkiye sınır kapılarından giren araçlara yapılan ücretli dezenfeksiyon işlemini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Komşu ülkedeki uygulama, Türkiye'den geçiş yapan araçların, sensörlü çalışan ve ilaçlı su sıkan fıskiyeler tarafından kısa süreliğine yıkanması şeklinde çalışıyor.