 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kapıkule'den 2023'te 1 Milyon Tır Geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Kapıkule'den 2023'te 1 Milyon Tır Geçti

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük gümrük kapısı olan Kapıkule'den 2023 yılında 1 milyon 46 bin 153 tır geçiş yaptı. Kapıkule Gümrük Kapısı, Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın önemli bir geçiş noktası olup, tır hareketliliği her geçen yıl artmaktadır. 2022 yılında 977 bin 602 tır giriş çıkışı olan Kapıkule'de, 2023 yılında bu sayı 68 bin 551 artarak 1 milyon 46 bin 153'e yükseldi. Kapıkule'deki tır trafiği, 2022'ye göre yüzde 7 artış gösterdi. Ayrıca, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan 476 bin 886 tır, İpsala Gümrük Kapısı'ndan da 188 bin 517 tır giriş çıkışı gerçekleşti. Tır sürücüleri, ihracat artışının kendilerine yansıdığını ve Türkiye'de ihracat patlaması yaşandığını belirtirken, bazen sıraların oluştuğunu ve bu durumun kendilerini zorladığını ifade ettiler.

Kapıkule\'den 2023\'te 1 Milyon Tır Geçti
05.01.2024 - 12:04,
Abone Ol

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük gümrük kapısı Kapıkule'den 2023'te 1 milyon 46 bin 153 tır geçiş yaptı.

Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın önemli geçiş noktası Kapıkule Gümrük Kapısı'nda tır hareketliliği her geçen yıl artmaya devam ediyor.

Kapıkule'den 2022'de 977 bin 602 tır giriş çıkışı olurken 2023'te bu sayı 68 bin 551 artışla 1 milyon 46 bin 153'e yükseldi. Kapıkule'de tır trafiği 2022'ye göre yüzde 7 arttı.

Dünyanın en büyük kara sınır kapılarından biri olan Kapıkule'den geçen yıl 550 bin 49 tır girişi, 487 bin 104 de tır çıkışı oldu.

Bu arada Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan 476 bin 886 tır, İpsala Gümrük Kapısı'ndan da 188 bin 517 tır giriş çıkış yaptı.

"İhracat artışı bize yansıyor"

Almanya'ya yük taşıyan Onur Dikbaş, AA muhabirine, Kapıkule'de hareketli bir yıl yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin ihracatının her yıl arttığını buna bağlı olarak gümrük kapılarında tır yoğunluğu gözlendiğini belirten Dikbaş, "İhracatımız arttı. Bu durum ülkemiz için çok güzel. Ancak zaman zaman sıralar yaşanabiliyor." dedi.

Letonya'ya giden Hasan Gümüş ise ihracat artışından mutlu olduklarını ifade etti.

Kapıkule'deki tır trafiğinde görünen bir artış olduğunu anlatan Gümüş, "İhracat artışı bize yansıyor. Türkiye'de ihracat patlaması var. Hızımızı Avrupa kesiyor. Kapılarda bizi bekleterek önümüze baraj çekiyor. İhracat yoğunluğuna bağlı olarak firmalar çalışacak sürücü arıyor, kalifiye sürücü bulmakta zorluk yaşanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İhracat, Türkiye, Gümüş, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapıkule'den 2023'te 1 Milyon Tır Geçti - Son Dakika


12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın

Son Dakika
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 13:01:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kapıkule'den 2023'te 1 Milyon Tır Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement