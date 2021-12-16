Üye Girişi
Kaporasını verdiği araçları alamayan vatandaşlar stokçulara isyan etti - Son Dakika

Kaporasını verdiği araçları alamayan vatandaşlar stokçulara isyan etti

16.12.2021 23:05
Kaporasını verdiği araçları alamayan vatandaşlar stokçulara isyan etti

İstanbul'da otomotiv stokçularının kaporayı aldıkları halde araçları sahiplerine zamanında teslim etmemesi, vatandaşları isyan ettirdi.

İstanbul'da otomotiv stokçularının kaporayı aldıkları halde araçları sahiplerine zamanında teslim etmemesi, vatandaşları isyan ettirdi.

Otomotiv sektöründe ellerindeki sıfır araçları daha fazla paraya satmak isteyen otomotiv stokçuları, araç almak isteyen ve kaporasını veren pek çok vatandaşı mağdur etti. Aylar önce kaporasını ödedikleri aracı alamayan mağdurlar İHA'ya konuştu.

İbrahim Gökmen, "266 bin lira olarak fiyatı söylendi ve 2 bin lira kaparo verdik. Fiyat sabitlemesi yapılmadı. Gelecek olan zammı kabullenmemizi istediler. Biz her şeye evet dedik. Ama bir ay sonra bizi aradıklarında arabanın fiyatının 375 bin lira olduğunu söylediler. 'Kabul ediyor musun' dediler, biz 'ediyoruz' dedik. Ama şu an bizden istemiş oldukları rakam 456 bin lira. Neredeyse 190 bin lira arabanın üzerine zam koydular" dedi. Gökmen, durumla ilgili makamlara şikayette bulunduğunu da ekledi.

"Araç almayacağım, vazgeçtim"

Stokçu mağduru olan bir diğer vatandaş Güler Kaz ise, "Araba alamıyoruz. 400 bin lira olmuş arabalar. Stokçular yüzünden mağduruz. Biz de 200 bin TL civarı anlaşmıştık. Ama şimdi 400 bin lira oldu. Anlaşamıyoruz. Almayacağım, vazgeçtim" dedi.

"İkinci el araçlara bakacağım"

Bir diğer mağdur Ayşegül İşler ise, "Para biriktirmiştim, araba almayı düşünüyordum. 200 bin civarı olarak biliyorduk. Bir ayın içerisinde bu kadar artıştan dolayı, stokçulardan dolayı vazgeçtim. Almayacağım, ikinci ellere bakmayı düşünüyorum şu anda" diye konuştu.

"Kaparo verdik fakat bekliyoruz"

Ahmet Köksal da, "Benim de arabam eskimişti. Arabamı değiştirmeyi düşünüyordum. Öyle planlamıştım yıl sonuna doğru. Fakat şu anda fahiş fiyatlardan dolayı vazgeçmek zorunda kaldık. Sürekli mağdur oluyoruz. Stokçular sağ olsunlar fırsat kollayıp duruyorlar. Onların yüzünden araç değiştiremiyoruz. Eski arabamla gidip geliyorum. Şu anda piyasada araba yok zaten, yok satıyorlar. Olanı da alamıyoruz çünkü yüksek fiyat çekiyorlar. Kaparo verdik fakat bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaporasını verdiği araçları alamayan vatandaşlar stokçulara isyan etti
Kaporasını verdiği araçları alamayan vatandaşlar stokçulara isyan etti
Kaporasını verdiği araçları alamayan vatandaşlar stokçulara isyan etti

İstanbul, Otomobil, Tragger, İsyan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaporasını verdiği araçları alamayan vatandaşlar stokçulara isyan etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:45 Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi
22:13 Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı
22:06 Yerli SİHA hakkında Fransız Capital dergisinden yorum: Peynir ekmek gibi satılıyor
21:46 Volkan Demirel ile hocalık için anlaşma sağlandı
21:44 Ece Üner'in programı ekranlara veda ediyor
20:45 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir
20:33 Son Dakika! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:24 Bakan Nebati'nin kardeşinin faiz kararını bilmesine Akşener'den sert tepki: Yapılan iş suçtur
19:56 Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:32 Galatasaray yönetiminde yaşanan istifalara Burak Elmas'tan çarpıcı açıklama
Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı         
22:13
Valilik uyardı! İstanbul'da kar etkili olacak Valilik uyardı! İstanbul'da kar etkili olacak         
17:25
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar! Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!         
13:41
Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!         
13:09
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 23:11:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kaporasını verdiği araçları alamayan vatandaşlar stokçulara isyan etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement