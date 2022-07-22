Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

22.07.2022 08:24
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeler güzergahındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülecek.

İzmit- Sakarya yolunun 0-3. kilometrelerinde yapım-onarım çalışmaları dolayısıyla Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Akhisar- Manisa yolunun 0-13. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak- Bartın il sınırı-Bartın- Kurucaşile yolunun 31-33. ve 35-40. kilometrelerinde yapım çalışmaları olduğundan bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa- İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Durağan-Vezirköprü yolunun 17. kilometresinde yarma şevinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İliç-Kemaliye-Arapgir yolunun 24-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Seben ayrımı-Nallıhan yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü devam ediyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde heyelan nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Mahmutbey, İnegöl, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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