Karabiga Limanı Projesinde Önemli Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karabiga Limanı Projesinde Önemli Gelişmeler

Karabiga Limanı Projesinde Önemli Gelişmeler

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, yeni liman projesinin ihale sürecinin başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu ile yapılan görüşmede, limanın 10 bin tonluk gemilere hizmet vereceği belirtilerek, projenin bölgeye katacağı değerler hakkında bilgi verildi.

04.12.2024 14:51  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, şehre ve bölgeye büyük değer katacak Karabiga Limanı için, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşerek yeni gelişmeleri paylaştı.

Karabiga'da mevcut limanın genişletilerek inşa edilecek olan yeni liman projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Şehrinin gelişim ve yatırımları için Ankara'da bir dizi temaslarda bulunan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Karabiga Liman projesi için AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, liman projesiyle ilgili yeni gelişmeleri paylaştı.

Yeni liman ihale sürecine başlıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Zemin sondajı, etüt çalışmaları tamamlanan ve ÇED sürecinde olan liman projemizde bizleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Sayın Bakanımız, Limanımızın yatırım programına alınmasıyla ihale sürecinin yapılacağını ifade etti. Bu önemli gelişmeyi vatandaşlarımızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milletvekilimiz Ayhan gider ve Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi.

Yeni Karabiga Limanı 10 bün tonluk gemilere hizmet verecek

Projenin faydaları hakkında bilgi veren Başkan Elbi, "Bandırma'daki liman artık bölgeye yetersiz geliyor. Şuanda 3 tonluk geminin yanaşmasıyla birlikte yeni liman tamamlandıktan sonra 10 bin tonluk gemiler yanaşabilecek. Karabiga'nın giriş kısmında 900 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde bir mendirek oluşturulacak. 1,5 kilometrelik sahil hattına gümrüklü liman, deniz otobüsü yanaşma rampası, 40-50 kapasiteli yat limanı ve sosyal alanlar ile balıkçı barınağı inşa edilecek. Limana lüks yatlar yanaşabilecek kış aylarında kalabilecek. Balıkçılarımızın gırgırları rahatla yanaşabilecek. Tuttuğu balığı saklayabilecek ya da anında mezat yapıp satabilecek. Balıkçı barınağımızın kapasitesini büyütmüş oluyoruz. Projemiz bittikten sonra mevcut alanımız 6 kat daha büyümüş olacak. Karabiga'mıza ve bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Devasa bir geri meydan sahası kazanacaklarını, lüks kafelerin ayrıca balıkçı lokantalarının olduğu bir yer yapmayı planladıklarını belirten Elbi, Karabiga'nın merkezinin çok değer kazanacağını, dışarıdan ciddi anlamda ziyaretçi çekeceklerini bundan dolayı da projeyi önemsediklerini sözlerine ekledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Elbi, Karabiga, Politika, Ekonomi, Turizm, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karabiga Limanı Projesinde Önemli Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
20:28 Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti
20:23 Aydın’da 4 büyüklüğünde deprem Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
20:05 Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi
19:57 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi
19:51 Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 15:59:10. #1.12#
SON DAKİKA: Karabiga Limanı Projesinde Önemli Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.