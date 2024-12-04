Karabiga Limanı Projesinde Önemli Gelişmeler

Ekonomi

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, şehre ve bölgeye büyük değer katacak Karabiga Limanı için, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşerek yeni gelişmeleri paylaştı.

Karabiga'da mevcut limanın genişletilerek inşa edilecek olan yeni liman projesinde önemli bir gelişme yaşandı. Şehrinin gelişim ve yatırımları için Ankara'da bir dizi temaslarda bulunan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Karabiga Liman projesi için AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, liman projesiyle ilgili yeni gelişmeleri paylaştı.

Yeni liman ihale sürecine başlıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Zemin sondajı, etüt çalışmaları tamamlanan ve ÇED sürecinde olan liman projemizde bizleri sevindiren bir gelişme yaşandı. Sayın Bakanımız, Limanımızın yatırım programına alınmasıyla ihale sürecinin yapılacağını ifade etti. Bu önemli gelişmeyi vatandaşlarımızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milletvekilimiz Ayhan gider ve Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na çok teşekkür ederiz" dedi.

Yeni Karabiga Limanı 10 bün tonluk gemilere hizmet verecek

Projenin faydaları hakkında bilgi veren Başkan Elbi, "Bandırma'daki liman artık bölgeye yetersiz geliyor. Şuanda 3 tonluk geminin yanaşmasıyla birlikte yeni liman tamamlandıktan sonra 10 bin tonluk gemiler yanaşabilecek. Karabiga'nın giriş kısmında 900 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde bir mendirek oluşturulacak. 1,5 kilometrelik sahil hattına gümrüklü liman, deniz otobüsü yanaşma rampası, 40-50 kapasiteli yat limanı ve sosyal alanlar ile balıkçı barınağı inşa edilecek. Limana lüks yatlar yanaşabilecek kış aylarında kalabilecek. Balıkçılarımızın gırgırları rahatla yanaşabilecek. Tuttuğu balığı saklayabilecek ya da anında mezat yapıp satabilecek. Balıkçı barınağımızın kapasitesini büyütmüş oluyoruz. Projemiz bittikten sonra mevcut alanımız 6 kat daha büyümüş olacak. Karabiga'mıza ve bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Devasa bir geri meydan sahası kazanacaklarını, lüks kafelerin ayrıca balıkçı lokantalarının olduğu bir yer yapmayı planladıklarını belirten Elbi, Karabiga'nın merkezinin çok değer kazanacağını, dışarıdan ciddi anlamda ziyaretçi çekeceklerini bundan dolayı da projeyi önemsediklerini sözlerine ekledi. - ÇANAKKALE