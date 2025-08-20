Karabük'te Araç Sayısı 83 Bin 257 - Son Dakika
Ekonomi

Karabük'te Araç Sayısı 83 Bin 257

20.08.2025 13:09
Karabük'te Temmuz 2023 itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt sayısı 83.257 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Temmuz ayı itibariyle motorlu kara taşıt sayısı 83 bin 257 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Temmuz ayında Türkiye genelinde 257 bin 471 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam kayıtlı taşıt sayısı 32 milyon 618 bin 554'e ulaştı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 83 bin 257 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK verilerine göre, Karabük'teki taşıtların 47 bin 60'ını otomobil, 10 bin 496'sını kamyonet, 3 bin 405'ini kamyon, 12 bin 980'ini motosiklet, bin 607'sini minibüs, 578'ini otobüs, 6 bin 776'sını traktör ve 355'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Komşu illerden Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 201 bin 833, Bartın'da ise 67 bin 239 oldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

12:17
