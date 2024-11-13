Karabük'te Ekim'de 496 Konut Satıldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te Ekim ayında 284'ü ikinci el olmak üzere 496 konut satıldı.

TÜİK Ekim ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklamada, Türkiye genelinde Ekim ayında 165 bin 138 konut satıldığı belirtildi. TÜİK'in verilerine göre, Karabük'te 284'ü ikinci el satış olmak üzere 496 konut satıldı.

Bu yılki satışların 60'nın ipotekli satış olarak gerçekleştiğinin ifade edildiği açıklamada, geçen yılın aynı ayında kentte 201 konutun satıldığı aktarıldı. - KARABÜK