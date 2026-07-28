Karabük'te Haziran'da 321 Konut Satıldı - Son Dakika
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Karabük'te Haziran'da 321 Konut Satıldı

Karabük\'te Haziran\'da 321 Konut Satıldı
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Karabük'te Haziran ayında 321 konut ve 28 iş yeri satışı gerçekleşti, detaylar TÜİK'ten.

Karabük'te Haziran ayında 321 konut ve 28 iş yeri satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Karabük'te Haziran ayında 84 ilk el konut satışı yapılırken, 237 ikinci el konut satışı gerçekleşti. Böylece kentte toplam 321 konut satıldı.

TÜİK'e göre kentte iş yeri satışlarında ise 2 ilk el ve 26 ikinci el olmak üzere toplam 28 satış kayıtlara geçti.

Batı Karadeniz illeri arasında Zonguldak'ta Haziran ayında 617 konut ve 50 iş yeri satışı gerçekleşirken, Bartın'da ise 197 konut ve 30 iş yeri el değiştirdi.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karabük'te Haziran'da 321 Konut Satıldı - Son Dakika

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