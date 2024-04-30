Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Mart ayında ihracat azalırken, ithalat arttı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,1, ithalat yüzde 6,3 azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mart döneminde yüzde 63,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 75,8'e yükseldi.

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine ve illere göre ihracat 2024 yılı Mart ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 24,3 azalarak 21,2 milyon dolar (faaliyet iline göre ihracat 34,3 milyon dolar), illere göre ithalat yüzde 8,0 artarak 93,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta ise Genel Ticaret Sistemine ve illere göre, ihracat 2024 yılı Mart ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 35,1 artarak 31,8 milyon dolar (faaliyet iline göre ihracat 115,2 milyon dolar), illere göre ithalat yüzde 28,9 azalarak 109,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da Genel Ticaret Sistemine ve illere göre ihracat 2024 yılı Mart ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 13,2 azalarak 3,3 milyon dolar (faaliyet iline göre ihracat 27,1 milyon dolar), illere göre ithalat yüzde 5,4 azalarak 0,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARABÜK