Karabük'te Mayıs'ta 205 Konut Satıldı - Son Dakika
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Karabük'te Mayıs'ta 205 Konut Satıldı

Karabük\'te Mayıs\'ta 205 Konut Satıldı
19.06.2026 12:30
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Mayıs ayında Karabük'te 205 konut ve 27 iş yeri satışı oldu, ikinci el satışlar öne çıktı.

Karabük'te mayıs ayında 205 konut ve 27 iş yeri satışı gerçekleşti. Satışların büyük bölümünü ikinci el taşınmazlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde mayıs ayında 30 bin 196 ilk el, 63 bin 137 ikinci el olmak üzere toplam 93 bin 333 konut satışı yapıldı. Aynı dönemde 3 bin 255 ilk el, 8 bin 179 ikinci el olmak üzere toplam 11 bin 434 iş yeri el değiştirdi.

Karabük'te mayıs ayında 53 ilk el konut satışı yapılırken, 152 ikinci el konut satışı gerçekleşti. Böylece kentte toplam 205 konut satıldı.

İş yeri satışlarında ise 2 ilk el ve 25 ikinci el olmak üzere toplam 27 satış kayıtlara geçti.

Batı Karadeniz illeri arasında Zonguldak'ta mayıs ayında 431 konut ve 53 iş yeri satışı gerçekleşirken, Bartın'da ise 115 konut ve 32 iş yeri el değiştirdi.

Veriler, Karabük'te konut ve iş yeri piyasasında ikinci el satışların ilk el satışlara göre daha yoğun olduğunu ortaya koydu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karabük'te Mayıs'ta 205 Konut Satıldı - Son Dakika

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