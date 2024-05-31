Karabük'te Nisan Ayında İhracat ve İthalatta Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük'te Nisan Ayında İhracat ve İthalatta Artış

Karabük\'te Nisan Ayında İhracat ve İthalatta Artış

TÜİK verilerine göre, Karabük'te Nisan ayında ihracat yüzde 6 artarak 24 milyon dolar, ithalat yüzde 21 artarak 143 milyon dolar olarak gerçekleşti. Zonguldak'ta ise ihracat yüzde 20 artarak 30,4 milyon dolar, ithalat yüzde 0,6 azalarak 134,1 milyon dolar oldu. Bartın'da ise ihracat yüzde 40,2 artarak 3,4 milyon dolar, ithalat yüzde 97,6 azalarak 0,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

31.05.2024 12:20
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Nisan ayında ihracat ve ithalatta artış yaşandı.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1, ithalat yüzde 4 azaldı.

Karabük'te Genel Ticaret Sistemine ve illere göre ihracat 2024 yılı Nisan ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 6 artarak 24 milyon dolar, illere göre ithalat yüzde 21 artarak 143 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Zonguldak'ta ise Genel Ticaret Sistemine ve illere göre, ihracat 2024 yılı Nisan ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 20 artarak 30,4 milyon dolar, illere göre ithalat yüzde 0,6 azalarak 134,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bartın'da Genel Ticaret Sistemine ve illere göre ihracat 2024 yılı Nisan ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 40,2 artarak 3,4 milyon dolar, illere göre ithalat yüzde 97,6 azalarak 0,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Zonguldak, İhracat, Karabük, Bartın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karabük'te Nisan Ayında İhracat ve İthalatta Artış - Son Dakika

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