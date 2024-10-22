Karabük'te Taşıt Sayısı 78 Bine Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük'te Taşıt Sayısı 78 Bine Ulaştı

Karabük\'te Taşıt Sayısı 78 Bine Ulaştı

Karabük'te Eylül itibarıyla motorlu kara taşıt sayısı 78 bin 572'ye yükseldi.

22.10.2024 16:46
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Karabük'te Eylül ayı itibariyle motorlu kara taşıt sayısı 45 bin 34'ü otomobil olmak üzere 78 bin 572 oldu.

TÜİK, 2024 yılı Eylül ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Eylül ayında Türkiye'de 212 bin 451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılmasının ardından motorlu kara taşıtları 30 milyon 678 bin 293 olarak gerçekleşti.

Karabük'te ise trafiğe kayıtlı araçların sayısı 45 bin 34'ü otomobil, 10 bin 318'i kamyonet, 3 bin 292'si kamyon, 10 bin 787'si motosiklet, bin 604'ü minibüs, 577'si otobüs, 6 bin 630'u traktör ve 330'u da özel gayeli araçlar olmak üzere toplamda 78 bin 572 oldu.

Bartın'da 33 bin 240'ı otomobil olmak üzere üzere motorlu kara taşıtları sayısı 63 bin 471 oldu.

Zonguldak'ta da 107 bin 571'i otomobil olmak üzere motorlu kara taşıtları sayısı 189 bin 391 oldu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Karabük'te Taşıt Sayısı 78 Bine Ulaştı - Son Dakika

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