Karabük Üniversitesi'nde Batarya Teknolojileri İşbirliği - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük Üniversitesi'nde Batarya Teknolojileri İşbirliği

Karabük Üniversitesi\'nde Batarya Teknolojileri İşbirliği

Karabük Üniversitesi, batarya teknolojileri üzerine iş birliği ve projeler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

15.01.2025 13:31
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Karabük Üniversitesi 2024 yılında faaliyete başlayan KBÜBatarya Teknolojileri Araştırma Grubunun çalışmalarıyla batarya üretimi konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık bu kapsamda, batarya teknolojileri konusunda seminer vermek üzere üniversiteye gelen Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer'i makamında kabul etti.

Görüşmede; iki üniversite arasındaki iş birliği, batarya teknolojilerinin gelişimi ve araştırma süreçlerinde ortak projeler yapılması gibi konular ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, batarya teknolojilerinin enerji sektöründe giderek daha fazla önem kazandığını belirtti. Kırışık, üniversite bünyesinde sürdürülecek batarya teknolojisi çalışmaları ile Türkiye çapında bir birikimi değerlendirmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Ziyaretin sonunda, Rektör Kırışık tarafından Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Biçer ile Batarya Teknolojileri Araştırma Grubu Koordinatörü Doç. Dr. Batıkan Erdem Demir ve Doç. Dr. Satiye Korkmaz'a teşekkür belgesi takdim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Fatih Kırışık, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Rektör, Enerji, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karabük Üniversitesi'nde Batarya Teknolojileri İşbirliği - Son Dakika

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