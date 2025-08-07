Karacabey'de Tay Satışından Rekor Gelir - Son Dakika
Ekonomi

Karacabey'de Tay Satışından Rekor Gelir

07.08.2025 20:59
50 tayın satışında 27 milyon 675 bin lira elde edildi. En pahalı tay 'Ergüneş' 2 milyon 650 bin lira.

BURSA'nın Karacabey Harası'nda, 50 tayın satışından 27 milyon 675 bin lira gelir elde edildi. 'Ergüneş' isimli tay 2 milyon 650 bin liradan e-satış üzerinden alıcı buldu.

TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 50'si 100 ile 2 milyon 650 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, e-satış üzerinden Şemsettin Toydemir tarafından 2 milyon 650 bin liraya alınan 'Ergüneş' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. Ergüneş'i, yine e-satış üzerinden satılan ve Lojistik firmasının 2 milyon 250 bin liraya satın aldığı 'Keremnur' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayı ile 2 milyon 50 bin liraya Adem Gürbüz'ün satın aldığı 'Dev Yürek' adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi. TİGEM, 50 tayın satışından toplam 27 milyon 675 bin lira gelir elde ettiğini bildirdi.

TİGEM, bu satışlarda da hibrit yöntemi kullanarak çevrimiçi teklif alarak e-satış ile tay sattı. Bu yöntem sayesinde TİGEM'in tay fiyatlarının değerlendiği de gözlerden kaçmazken, e-satış yöntemi ile bu satışta 50 tayın 15'i satılırken, e-satış yönetiminden TİGEM 11 milyon 120 bin lira gelir elde etti.

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),

Kaynak: DHA

